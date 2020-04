Comment fonctionnent les câbles sous-marins, au coeur d’Internet ?

Internet fonctionne notamment grâce à ces fameux câbles sous-marins.

Des lignes en fibres optiques, longues de plusieurs milliers de kilomètres au total ; voici donc les câbles sous-marins. Sans eux, Internet ne fonctionnerait pas ; ces mêmes câbles connectent les pays du monde entre eux.

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que 95 % des communications mondiales (à savoir téléphone, SMS et mail) transitent par les câbles sous-marins. Grâce à ces câbles, 99 % des flux intercontinentaux sont assurés ! Bon à savoir également, le tracé de ces réseaux est ancien puisqu’il reprend les mêmes routes que le télégraphe et le téléphone. Actuellement dans le monde, pas moins de 448 câbles sous-marins sont en service. Pour un total d’1,2 million de kilomètres. À noter aussi que des zones isolées ou mal desservies dans le monde, auront des câbles spécifiques. Kanawa, d’Orange, en est un bon exemple et viendra relier la Guyane à la Martinique. De tels câbles sous-marins coûtent cependant chers. Et 50 % des investissements sont réalisés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).



700 millions et 12 Pétabit/s

Niveau tarif, il est donc question de câble de 600 à 700 millions d’euros l’unité. Pour un câble de plusieurs milliers de kilomètres. Les plus petits ; de 50 à 100 kilomètres, coûtent environ 30 millions d’euros. À noter également qu’un câble à une durée de vie d’environ 25 ans. D’ici quelques années, ces mêmes câbles sous-marins au cœur d’Internet pourraient atteindre des capacités de 12 Pétabit/s, contre 26 à 30 Tbit/s actuellement. Dans son fonctionnement, un câble sous-marin possède une fibre optique d’un diamètre maximum d‘1,4 centimètre. Qui est recouvert d’une armature d’environ 10 centimètres de diamètre. Malheureusement, de nombreux incidents sont à déplorer, chaque jour. Notamment à cause des ancres des chalutiers.







