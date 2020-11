VPN : comment utiliser un VPN pour surfer en toute sécurité sur Internet ?

Dans les faits, un VPN est un outil capable de chiffrer et protéger les données sur Internet.

Historiquement, un VPN était, auparavant, clairement destiné aux plus grandes entreprises. Cependant, il est aujourd’hui très apprécié ; et demandé, du grand public ; et les offres sont nombreuses.

Sans VPN

Désormais, et même à la télévision, il n’est pas rare d’entendre parler des Virtual Private Network (VPN). Il faut alors savoir ce qu’apporte un VPN. Sur un PC n’étant pas équipé d’un VPN, ce dernier établit une connexion vers les fournisseurs d’accès à Internet. Avant de rediriger les utilisateurs vers les contenus et autres services. Cependant, les données ne sont pas protégées et transitent en clair. Cela signifie donc qu’elles peuvent, potentiellement, être interceptées par des personnes malveillantes.



La sécurité du VPN

En utilisant un VPN, le processus est différent. En effet, l’on retrouve la création d’un tunnel sécurisé, entre l’ordinateur et le fournisseur. Les données sont, dès lors, chiffrées. Dans une telle configuration, et même si une personne malveillante venait à récupérer les données, elles ne seraient pas utilisables. De la même façon, l’adresse IP de l’utilisateur est cachée pour sécuriser et anonymiser l’identité de ce dernier. Un VPN se veut donc très efficace, pour améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs sur le web. D’autant plus efficace lorsqu’il est question de se connecter à des hotspots publics. Et à leur sécurité loin d’être optimale.



VPN payants ou gratuits ?

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que tous les VPN ne sont pas égaux. Loin de là même. Il convient notamment de choisir son VPN avec soin. Et d’en prendre un ne conservant pas le registre d’activité des utilisateurs. Enfin, il faut éviter les VPN gratuits. Car même s’ils semblent efficaces sur le papier, ces derniers n’hésiteront pas à utiliser les données personnelles des utilisateurs, pour les cibler avec de la pub. Mais ils peuvent aussi revendre des informations à des tiers, peu scrupuleux.







