Vente en ligne : le fléau des faux avis clients sur Amazon

Problème de taille dans la vente en ligne, les faux avis clients.

Et Amazon n’est pas en reste, puisque de nombreux produits vendus sur Amazon possèdent de faux avis clients. Parmi les produits les plus touchés, les produits de beauté, les vêtements et les compléments alimentaires.



Le rôle des avis clients

Dans les faits, les avis clients se veulent très importants lors de la décision d’un achat sur Internet. Pour beaucoup de consommateurs, les avis clients sont d’ailleurs la première chose affichée. Dans le cas d’un vendeur honnête, il peut être compliqué de lutter face à cela. Mais 33 % des consommateurs parviennent à passer outre cela. En effet, c’est le pourcentage des acheteurs ayant découvert beaucoup de faux avis clients sur Amazon.



Les catégories les plus touchées



Sans réelle surprise, l’électronique fait partie des plus touchés par les faux avis clients sur Amazon. Pas moins de 61 % de commentaires trompeurs. Aussi bien sur les casques audio, que les montres connectées et autres accessoires non-officiels pour les marques connues. Viennent ensuite les cosmétiques, avec pas moins de 63 % de faux avis. Maquillage, crèmes anti-âge et soins contre la perte des cheveux en tête. Les baskets possèdent, de leur côté, 59 % de faux avis clients sur Amazon. Enfin, les compléments alimentaires et autres vitamines. Celles vendues en ligne affichent 64 % de faux avis clients.



La réponse d’Amazon

Contacté par Marketing Land, Amazon a souligné avoir conscience du problème. « Nous savons que des millions de clients prennent des décisions d’achat chaque jour à l’aide d’avis. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et défendons l’intégrité des avis en prenant des mesures pour protéger les clients contre les tiers malhonnêtes qui abusent du système d’avis ».

Partager : Twitter

Facebook