Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Cortana : le match des assistants intelligents

Les assistants vocaux sont nombreux, mais quel est le meilleur ?

C’est Loup Ventures, une entreprise de recherches en technologie, qui a mis les différents assistants intelligents à l’épreuve. Pas moins de 800 questions ont été posées à chacun d’eux, pour découvrir lequel est le meilleur.



Sans réelles surprises, le test effectué par Loup Ventures aura clairement mis en avant l’assistant intelligent de Google. En effet, Google Assistant est bien le plus intelligent ; bien plus que les autres. Pour effectuer le test, Loup Ventures a testé tous les principaux assistants intelligents, à savoir Google Assistant, Amazon Alexa, Siri et Cortana. Le tout, depuis une enceinte intelligente associée. Pour réaliser le test, il était question d’utiliser une enceinte Amazon Echo, Google Home Mini, Apple HomePod et Harman Kardon Invoke avec Cortana. Au final, ce ne sont pas moins de 800 questions qui ont été posées aux enceintes avec assistants intelligents. Et chaque enceinte a été interrogée de la même façon.



Des résultats sans appel



Du côté de Loup Ventures, l’on aura pris en compte la manière dont les enceintes ont réagi. Et comment chaque enceinte à compris chacune des 800 questions. Avant de noter la façon dont chaque enceinte a répondu. Diverses questions ont été posées, dans divers thèmes, comme Local, Commerce ou encore Navigation. Exemple de question : Ou est le café le plus proche, comment puis-je aller en ville en prenant le bus, ou Rappelle-moi d’appeler Steve ce soir. Sur le papier, c’est bien Google Assistant qui s’est montré le plus performant, avec un score global de 88 % de bonnes réponses. De plus, Google Assistant aura compris 100 % des questions. Loin derrière et malgré une compréhension de 99,4 %, Cortana, qui est l’assistant de Microsoft, n’aura connu que 63 % de bonnes réponses.



Partager : Twitter

Facebook