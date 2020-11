Futur : les 5 technologies incontournables

Demain, certaines technologies pourraient bien devenir incontournables ; de quoi bouleverser le futur.

Il faut dire que le 21e siècle regorge d’ingénieurs et d’autres chercheurs qui possèdent bien des idées pour bousculer le quotidien. Retour sur 5 technologies incontournables du futur.



Une imprimante 3D pour la construction



L’impression 3D dans le secteur du bâtiment offre de belles promesses. Une construction de maisons en quelques jours seulement par exemple. Tout en permettant des chantiers moins pénibles, et moins bruyants. De nombreux projets ont vu le jour depuis 2004. Le principe ? Un bras robotisé créant des couches de béton. Et non de plastique.



Les smart grids dans les villes



Sur le papier, le smart grid est un réseau électrique. Mais intelligent et capable d’adapter la production d’électricité en fonction de la demande. Grâce au capteur, le smart grid peut communiquer avec tous les objets et autres bâtiments du réseau. Il sera donc capable de moduler, production et sources d’énergies, en fonction des besoins.



La 5G



Voici la 5e génération de la technologie mobile. Celle-ci se veut dix fois plus rapide que l’actuelle 4G. Les performances de la 5G sont claires ; proches de la fibre optique !



Le parking piloté



Un fait notable dans la mobilité, la multiplication de systèmes d’assistance lors de la conduite. Grâce à une nouvelle technologie, il sera même possible de sortir de son véhicule. Pour le laisser se garer tout seul. À la condition d’avoir une rue équipée de capteurs (ou un garage).



Les nano-satellites



Les CubeSat font dix centimètres de côté et coûtent moins cher à produire que les satellites traditionnels. De plus, ils sont également plus rapides à fabriquer. Lancés dans l’espace, ces CubeSat peuvent recueillir de nombreuses données sur la terre.









