Zone Telechargement a changé de nom et d’URL

C’est une habitude pour les sites de téléchargement ; qui doivent déménager souvent pour éviter poursuites judiciaires et autres clones.

Depuis quelque temps, les sites de téléchargement illégal ne cessent de modifier leur accès. Zone Téléchargement, qui est le site Français le plus connu en la matière, en fait bien entendu partit.

Raison d’un tel changement fréquent pour le site ? Un caractère totalement illégal. Car même si le site n’héberge aucun fichier protéger par des droits d’auteur, tous les moyens sont donnés pour récupérer les films les plus récents, la musique, mais aussi logiciels et autres jeux-vidéo. Notamment en fournissant l’accès à un lien renvoyant vers des sites de téléchargement direct. À l’image d’Uploaded ou encore 1fichier. Autre alternative proposée sur le site ? Les vidéos en streaming. Le tout dans un univers de publicités agressives et autres captchas. Cependant, tout reste facile d’accès pour accéder aux différents contenus très rapidement. Même pour les plus lamdbas des utilisateurs, sans réelles connaissances particulières dans le domaine.

Annuaire Téléchargement, le renouveau ?

Pour Zone Téléchargement, le site devait fermer en novembre 2016 suite à une enquête de Hadopi et aux poursuites judiciaires qui ont suivi. Dès lors, c’est bien l’un des clones de zone Téléchargement qui a réussi à s’en sortir en proposant régulièrement un changement d’adresse. En incluant des chiffres dans son URL par exemple. Cependant, cette pratique se veut très limitée, puisqu’un visiteur occasionnel ne parviendra pas à suivre cette cadence de changement. Dès lors, Zone Téléchargement a radicalement changé de nom et d’URL, pour devenir Annuaire Téléchargement. Au moins pour quelque temps, avant un nouveau déménagement.

