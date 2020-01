Comment supprimer ses données de recherche Google ?

Il est désormais possible de contrôler et de supprimer ses données de recherche Google ; une belle avancée pour l’entreprise décriée sur ses collectes.

Google aura lancé une nouvelle rubrique qui permet de voir, mais aussi contrôler et supprimer les données de recherche lancées dans le moteur Google. Dans ce même espace, il est possible, pour les utilisateurs, d’accéder facilement à divers réglages donnés par Google.

Depuis le 25 octobre dernier, il est plus facile d’accéder aux données transmises à Google. Cette nouvelle manière de voir les informations transmises apporte un espace où il est possible de visionner l’historique. Ou de le supprimer entièrement. Pour accéder à ce service, il convient d’être connecté à son compte Google. Sur smartphone, il suffit de cliquer sur l’icône menu en haut à gauche, et présente sur la page d’accueil de Google. Un simple clic sur l’onglet Vos données et la recherche Google suffira pour accéder au menu. Du côté du PC, il faut cliquer sur le lien paramètres, situé en bas à droite de la page d’accueil de Google. Sur une page de recherche, en revanche, le lien est en haut à droite, sous la barre de recherche.

Comment supprimer les données de recherche transmises ?

Suite à la première étape, le nouveau menu qui est apparu présente diverses rubriques, comme l’activité récente par exemple. Ici, des options de suppression sont proposées. Aussi bien pour l’activité de recherche, que pour des activités vocales, paramètres publicitaires et autre position géographique. Toujours dans le même menu, il sera possible de découvrir pourquoi les données du compte Google sont utilisées, mais également comment. Ici, il est également possible de comprendre pourquoi l’accord de transmission de ces données est important.

Partager : Twitter

Facebook