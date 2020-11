Après dix belles et longues années d’existence, Spotify aura dévoilé quelques chiffres clés, en plus des titres les plus joués.

Le succès de Spotify n’est plus à prouver. Avec 180 millions d’auditeurs actifs par mois dans pas moins de 165 pays, l’audience est certaine. Mais quel est le top des titres les plus joués sur Spotify, parmi les plus de 40 millions de chansons disponibles ?

N°10 – Don’t Let Me Down

De tout les temps, la chanson Don’t Let Me Down arrive à la dixième position du top des titres les plus joués sur Spotify. Le titre de The Chainsmokers aura fait sensation.

Sorry, N°9

Preuve qu’il connaît toujours un grand succès, Justin Bieber arrive à la neuvième position de ce top de spotify avec son titre Sorry.

N°8, Love Yourself

En plus d’être déjà présent dans le Top 10, Justin Bieber occupera, en plus, la huitième position du classement.

Despacito – Remix, N°7

Si le titre originel n’est pas présent dans ce Top 10 des titres les plus joués sur Spotify, la version Remix y est et atteint la belle 7e place. Derrière ce titre ? Luis Fonsi, Daddy Yankee, et Justin Bierber ; encore lui.

N°6, Lean On

Véritable carton dans le monde de la Dance, le refrain Blow a Kiss aura fait le succès de Major Lazer et Dj snake.

Top 5, Thinking Out Loud

Première fois ; mais non la dernière, qu’Ed Sheeran apparaît dans ce Top 10 des titres les joués sur spotify. le titre Thinking Out Loud arrive à la cinquième position.

Rockstar, N°4

Post Malone se hisse à la quatrième position du Top 10, avec le titre Rockstar (feat. 21 Savage). Autre grand succès.

Top 3, Closer

Nouvelle apparition de The Chainsmokers dans ce top 10. Avec Halsey, le titre Closer fera fureur !

N°2, One Dance

Carton de Drake sortit en 2016, le succès ne se fera pas attendre. Mieux, le titre se classera même à la deuxième place du top 10 des titres les plus joués sur Spotify.

Shape of You, N°1

Sans surprise, c’est bien Ed Sheeran qui récupère cette première position, avec son titre Shape of You. Succès mondial, le titre est encore très apprécié et écouté aujourd’hui, malgré une sortie en début 2017.

