Faire de vraies économies avec ces 3 applications

En fonction de la période de l’année, le budget peut être serré pour beaucoup de personnes.

Dès lors, et pour mieux gérer ses comptes, quelques innovations ont vu le jour. Ces applications permettent de faire de vraies économies, pour le plus grand bonheur de tous.

La carte Sharepay

Bien qu’elle ne soit pas vraiment une application, mais une carte à proprement parler, la carte Sharepay permet quelques avantages non-négligeables. En effet, celle-ci permet le partage des dépenses à plusieurs. Dans les faits, et lors de chaque achat, la somme dépensée se voit répartie sur plusieurs comptes. Une somme équitablement partagée. Cette carte Sharepay est donc parfaite pour les couples ; notamment pour éviter le compte commun. Mais également pour les colocataires.

Birdycent et Squirl

Voici deux applications qui sont très efficaces pour faire de vraies économies. En effet, ces dernières permettent l’économie de petites sommes d’argent sans s’en rendre compte. Lors d’un achat, l’application arrondira la somme à l’euro supérieur, et les centimes restants seront transférés sur une cagnotte. Bien que les sommes se veulent petites à chaque transaction, le total cumulé à la fin de l’année peut vite s’élever à plusieurs centaines d’euros.

Too Good To Go

Dernière application, et non des moindres, Too Good To Go. Cette application géolocalise l’utilisateur, et propose à ce dernier divers établissements. Aussi bien des boulangeries que des traiteurs. Les établissements listés veulent notamment se débarrasser des invendus, et les prix seront donc réduits en conséquence. Dans le même principe, il est possible d’utiliser l’application OptiMiam. En utilisant ces applications, là aussi il sera possible de faire de vraies économies.

