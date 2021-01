Microsoft, Sony et Nintendo se mettent en avant avec des annonces parfois surprenantes. Cette fois-ci, Sony confirme son envie de porter le PS VR au plus haut, avec un nouveau brevet > Si Microsoft désire lancer une version plus moderne de Windows 10, Sony, de son côté, veut améliorer le tracking de son PS VR. Quant à Nintendo, il est question de mettre en avant les jeux les plus téléchargés sur la Switch.

Une déclinaison de Windows 10 serait en chantier du côté de Microsoft. Nommée Polaris, cette déclinaison de Windows 10 devrait débarquer en 2019. Dans les faits, Polaris devrait être utilisable sur l’ensemble des form factors actuels, à savoir PC de bureau, PC portable, et les deux en un. Polaris devrait donc se montrer hautement modulable. Polaris n’utiliserait plus le code actuel de Windows 10, et ne ferait tourner que des applications universelles. La sécurité serait mieux prise en compte et le système serait peu énergivore.

Une version moderne de Windows 10, un brevet de Sony pour le PS VR et les jeux les plus téléchargés sur Nintendo Switch

De son côté, Sony a récemment déposé deux brevets pour améliorer sa manette à détection de mouvements ; ces mêmes brevets révèlent également des informations importantes et intéressantes sur le PS VR, le casque de réalité virtuelle de Sony. L’un des brevets déposés affiche clairement que Sony s’intéresse à la reconnaissance des doigts, avec quelque chose qui se rapproche de Knuckles, le prototype du HTC Vive. Ce PlayStation Move 2 serait reconnu par le casque, et non par une caméra externe. Cela laisse clairement envisager une nouvelle version du casque PS VR, intégrant directement des caméras. Reste à savoir quand pourrait bien sortir ce nouveau casque, et si la sortie se fera sur PS4 / PS4 Pro, ou sur la prochaine PS5. Enfin, Nintendo a dévoilé la liste des jeux les plus téléchargés sur Nintendo Switch. Dans cette liste, l’on retrouve Minecraft Nintendo Switch Edition, l’excellent Stardew Valley, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Zelda Breath of the Wild, Skyrim, ou encore Xenoblades Chronicles 2.

Partager : Twitter

Facebook