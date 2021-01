Nintendo lance un nouveau style avec le Nintendo Labo, des cartons qui pourraient bien faire un carton > Avant de se pencher sur Microsoft et sur les deux annonces qui retiennent toutes les attentions, penchons-nous sur Nintendo et sur la dernière trouvaille de la marque, le Nintendo Labo.

C’est une nouvelle gamme d’accessoires pour la Nintendo Switch, que Nintendo a lancé très récemment. Comme bien souvent, Nintendo a donné rendez-vous aux amateurs sur son site Internet, afin de livrer une nouvelle annonce. S’il était pensable l’évocation d’un nouveau titre ou d’accessoires de fitness, les pronostics étaient bien loin de la réalité. Comme à son habitude, Nintendo a alors réussi à surprendre son monde avec une nouveauté de taille, des jouets en carton pour fonctionner avec la Nintendo Switch. Dans chaque kit du Nintendo Labo, il sera alors possible de retrouver un jeu pour la console, et des planches en carton prédécoupées. Ici, l’on pourra alors assembler de nombreux objets comme un piano, une maison de poupée, ou encore une petite voiture. Si la convivialité semble de mise pour toute la famille, l’on pourra néanmoins émettre quelques réserves quant au prix affiché (de 50 à 80 euros), pour du carton à la durabilité incertaine.

Du carton pour le Nintendo Labo, le Surface Book 2 15 pouces en France et un Fable 4 en développement sur Xbox One X ?

Du côté de Microsoft désormais, l’on pourra noter que le Surface Book 2 ; la version en 15 pouces, sera disponible en France, dès le mois de février. Lancé en octobre dernier, le modèle débarque donc en France et n’est plus réservé au marché Américain. Selon la configuration embarquée par la machine (8e génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go en SSD, dGPU, 8e génération d’Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, dGPU, ou 8ème génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, 1 To, dGPU en SSD), il faudra néanmoins débourser entre 2799 € et 3799 €. Enfin, terminons en soulignant qu’un jeu-vidéo est en cours de développement du côté de Microsoft, et que, suite au succès de Horizon Zero Dawn sur PS4, il se murmure que la licence Fable pourrait bien être à l’ordre du jour, et ce, malgré l’annulation du dernier titre. Fable est pourtant un jeu d’envergure et serait un fer de lance du côté de Microsoft, notamment sur le plan du monde ouvert en exclusivité. Derrière le projet, l’on retrouverait Playground Games, studio à l’origine de Forza Horizon. Bien sûr, et à l’heure actuelle, l’on attendra surtout une confirmation.

Partager : Twitter

Facebook