Call of Duty est la licence la plus vendue, Une annonce pour Dead or Alive et La PS5 en tête des ventes

Débutons ce tour d’horizon en se penchant sur la licence Call of Duty, qui ne cesse de connaître un succès sans pareil. Alors que l’on retrouve un épisode de Call of Duty chaque année, la licence ne cesse de se montrer et parvient à satisfaire les joueurs, à commencer par les Américains. En effet, Call of Duty est la licence la plus populaire en Amérique du Nord. Activision ; suite à la diffusion des chiffres de l’épisode WWII, s’est permis d’annoncer que Call of Duty est, une nouvelle fois, la licence la plus vendue en Amérique du Nord. C’est d’ailleurs la neuvième année consécutive que cette licence ; développée par trois studios différents, remporte la médaille. Et les choses ne semblent pas prêtes de changer d’ici l’année prochaine.

Du côté de Dead or Alive, Team Ninja s’apprête à faire une annonce après la remise des prix des finales du championnat NEC18, qui se déroulent ce week-end. Si la communauté attend et espère déjà beaucoup de cette annonce, reste à savoir de quoi elle sera composée. Dead or Alive 6, ou totalement autre chose ? Enfin, direction les États-Unis et ses 323,1 millions d’habitants. Marché colossal pour les constructeurs de consoles, c’est également l’un des marchés les plus disputés. Alors qu’en octobre, Nintendo était devant Sony et Microsoft grâce à sa Nintendo Switch et sa SNES Mini, le mois de novembre permet à Sony de récupérer la première place des consoles les plus vendues. Grâce aux promotions du black friday, la PS4 aura connu un bond de 40 % par rapport aux chiffres de l’an passé. Microsoft, de son côté, connaîtra également un bond de presque 40 %.

