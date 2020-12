Après le succès de l’édition de « Startup Of The Year Africa » (plus de 500 candidatures de 44 pays et plus de 22 millions de personnes atteintes sur les réseaux sociaux), Startup.info, le magazine collaboratif des startups, continue son engagement dans le soutien de l’innovation Africaine et lance « Startup Of The Year Africa »

Quatre sponsors permettent le bon déroulé du concours cette année aux coté de 70 partenaires de l’écosystème africain : ENGIE, QWANT, FINANCE INNOVATION et PwC (plus d’infos sur la page du concours)

Cette édition du concours Startup Of The Year Africa est ouverte :

Au startups domicilées sur le continent africain (Grand Prix et Prix du Jury PwC)

Au startups fondées par au moins un membre de la DIASPORA africaine (quelle que soit la localisation de la structure – Prix Spécial Diaspora)

Aux Fintechs qui souhaitent s’installer sur le continent (quelle que soit la localisation de la structure – Prix Spécial FINANCE INNOVATION)

Des votes du public permettront de décerner le Prix du Public QWANT.

Le grand gagnant du concours Startup Of The Year Africa de cette année se verra remettre un chèque de 10 000 euros et de nombreux lots.

Important: si votre startup est déjà référencée sur startup.info/fr, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de sélectionner votre catégorie de prix pour participer au concours.

