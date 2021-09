Smartphone Sony Xperia Borderless et améliorations notables de la Xbox One X > Débutons cette nouvelle ; et dernière, semaine du mois de septembre, en se penchant sur les informations révélées du côté des smartphones Sony, et sur les améliorations proposées par la Xbox One X de Microsoft.

Direction l’univers des smartphones pour entamer cette tournée High Tech, puisque Sony aura décidé de franchir un cap important pour ses prochains modèles Xperia. En effet, l’on ne sait que trop bien que le constructeur n’est pas amateur des changements de design sur ses smartphones, et l’année 2018 pourrait bien bouleverser ce fait. Malgré de nombreux efforts, l’on ne pourra que constater que les modèles Xperia ne sont pas les plus vendus sur un plan mondial, et tous s’accordent également à dire que les Sony Xperia possèdent la même carrure depuis quelques années. La sortie du Xperia XZ1 et du Z1 Compact ne fera, finalement, que renfoncer ce fait. Les choses pourront donc se bousculer pour l’année 2018, puisque l’on y retrouverait un nouveau Sony Xperia. Ce modèle ; H8151, disposerait d’une définition à 2160 X 1080, qui vient confirmer un écran rallongé. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre l’année 2018, pour en savoir plus.

Un design Borderless pour le prochain Sony Xperia et l’affichage des améliorations proposées par la Xbox One X

Place à Microsoft désormais, qui, rappelons-le, livrera sa Xbox One X au public, le 7 novembre prochain. Dès lors, l’on apprend quelques informations supplémentaires sur la nouvelle machine de Microsoft, et sur les jeux mis en rayons. Ces derniers auront, sur la boite, plusieurs éléments permettant de savoir si le jeu est optimisé pour la Xbox One X, que l’on soit sur une TV 4K, ou 1080p. Le premier des trois, 4K Ultra HD, indique que le jeu en question peut être affiché en 2160p, sur les écrans compatibles. Le second, HDR, signale une compatibilité avec HDR10, que l’on retrouvait déjà sur la Xbox One S. Enfin, le dernier des logos, Xbox One X Enhanced, signale que le jeu tournera mieux sur Xbox One X, que sur une simple Xbox One, et ce, peut importe l’écran utilisé. L’on retrouvera alors une amélioration du nombre d’images par seconde (FPS), une diminution de l’aliasing (effet d’escalier), ou encore une augmentation du rendu des textures.

