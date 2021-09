Le smartphone le plus vendu en France, améliorer son espace de stockage de la Xbox One, et les prochaines sorties de consoles Nintendo

La technologie en avant avec le smartphone le plus vendu en France, une news sur la Xbox One de Microsoft, et le plein de nouveautés du côté de Nintendo > Débutons cette nouvelle semaine en se penchant sur trois faits marquants, à commencer par le smartphone le plus vendu en France, avant de se pencher sur Microsoft et Nintendo.

Inutile de présenter les deux géants du monde du smartphone, que sont Apple et Samsung. Alors que les deux constructeurs revendiquent clairement être leaders des ventes, aussi bien en France que dans le monde entier, il serait bon de savoir quel modèle de smartphone est, finalement, le plus vendu dans l’hexagone. Et l’on pourrait bien connaître quelques surprises. Certes, Apple et Samsung se partagent pas moins de 37,5 % de parts de marché en France et parviennent à inscrire différents modèles dans le top 10 des smartphones les plus vendus en France, mais l’on retiendra que la première place revient au Samsung Galaxy J3 de 2016, qui démontre bien que les Français ne sont pas attirés par les modèles haut de gamme, et ne souhaitent clairement pas débourser un salaire entier dans l’acquisition du modèle le plus performant sur le papier.

De son côté, Microsoft est en train de mettre au point un système de stockage intelligent, qui permettrait aux utilisateurs de la console, de faire des économies sur les Go utilisés. Nommé Intelligent Delivery, ce système offrira le stockage de données par blocs, permettant, par exemple, de supprimer de son téléchargement ; ou de son espace de stockage, des packs de langues autre que le Français, ou encore le mode multijoueurs ou solo d’un jeu, si vous n’en avez aucune utilité. Prévu pour une sortie le 7 novembre ; quelques jours avant la sortie de la Xbox One X, ce système pourrait être salvateur et apprécié par beaucoup.

Enfin, l’on soulignera que Nintendo prépare de nombreux packs d’ici à la fin de l’année, de même qu’une nouvelle console 2DS. Sur les étalages, l’on retrouvera alors un bundle regroupant une Nintendo Switch aux Joy-con rouge vifs, avec une sacoche de rangement Mario Odysseyet le jeu tant attendu, en version dématérialisé. L’on soulignera également un nouveau modèle de New Nintendo 2DS XL, qui prendra les couleurs d’une Poké ball, pour fêter comme il se doit la sortie prochaine du nouveau jeu-vidéo Pokémon, Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune, le 17 novembre prochain.

