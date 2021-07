Nintendo et ses consoles de jeux-vidéo > Deux annonces ; assez fortes, pour débuter cette nouvelle semaine sur Tixup. En effet, ce sont deux informations que l’on retiendra avant tout, avec la fin de la New 3DS d’un côté, et un bug suspect du côté de la Nintendo Switch.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nintendo n’aura pas réellement réussi à se mettre en avant positivement ces derniers jours, et notamment car l’on apprendre la fin de la production de la New Nintendo 3DS du côté du Japon. Alors que la console est sortie début 2015 en Europe, elle aura réussie à apporter de belles nouveautés face à la 3DS bien plus classique. Ici, l’on retrouvait alors un nouveau stick, deux boutons supplémentaires et un mode NFC pour la détection des Amiibos. Seulement voilà, le succès de la console fût bien maigre comparé à la New Nintendo 3DS XL ; surtout en termes de ventes. Jusqu’au 31 décembre 2016, l’on retrouvait alors un peu moins de trois millions d’exemplaires de la New Nintendo 3DS, tandis que la New Nintendo 3DS XL s’écoulera à plus de 9 millions d’exemplaires. Dans le même temps, Nintendo peut aussi compter sur la New Nintendo 2DS XL pour faire recette.

Fin de production de la New Nintendo 3DS et bug de la batterie de la Nintendo Switch

Autre fait important ; mais surtout très inquiétant pour les joueurs, la batterie de la Nintendo Switch semblait s’user à un rythme fou. En moins de 10 minutes hors de son socle, la Nintendo Switch pouvait alors voir sa batterie passer de 100 % à moins de 10 %, et ce, même sans utilisation de la console. Au final, il s’avèrera que cela n’est qu’un bug d’affichage de la Nintendo Switch, et connu de Nintendo ; rien à craindre niveau hardware donc.

Partager : Twitter

Facebook