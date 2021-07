Nintendo, Microsoft et Sony font à nouveau parler d’eux dans le monde du high tech > Pour ce nouveau lundi, place à un survol des dernières actualités qui font parler autour de Nintendo, Microsoft et Sony, trois entreprises qui possèdent un historique très fort.

Débutons directement ce tour d’horizon en se penchant sur le service (l’application) Online de Nintendo ; le Nintendo Switch Online. En plus du service en ligne ; gratuit plusieurs mois, les joueurs pourront s’essayer à l’application pour smartphones ; Nintendo Switch Online, dès le 21 juillet prochain, soit la date de sortie de Splatoon 2 sur Nintendo Switch. L’application aura diverses utilités en fonction du jeu lancé ; dans Splatoon 2, par exemple, l’application Nintendo Switch Online permettra d’accéder à SplatNet 2, où il sera possible de consulter les statistiques de batailles, l’équipement et bien plus encore. Autre actualité qui fait beaucoup parler, l’obsolescence programmée, et, cette fois-ci, c’est Microsoft qui est au centre des attentions.

Nintendo Online, Microsoft Surface Laptop et bad buzz de Sony

En effet, avec son récent Surface Laptop, Microsoft venait s’attirer les foudres de nombreux internautes. Dans les faits, le Surface Laptop ; aussi bon soit-il, serait un véritable modèle d’obsolescence programmée, puisqu’il est impossible de changer quoi que se soit sur les modèles. Ici, tout est collé, fixé et soudé, et tenter d’ouvrir son Surface Laptop viendrait le détruire, tout simplement. Le Macbook Pro, à côté, serait une joie à réparer. Vous aurez donc rapidement compris que si votre modèle venait à avoir un problème, vous seriez dans l’obligation d’en acheter un neuf. Autre bad buzz, mais du côté de Sony désormais. Ici, il est question de l’E3, et du jeu-vidéo Anthem. Ce jeu d’Electronic Arts ; et qui aura fait tant sensation, tournait alors sur Xbox One X, la prochaine console de Microsoft. Cette présentation servait notamment à mettre en avant la puissance de calcul de la machine qui sera bientôt disponible. Seulement voilà, Sony utilisera cette vidéo sur son compte Youtube, en la faisant passer pour un titre PS4 Pro (en collant des images des touches de la PS4). Le buzz sera rapide et la découverte du pot aux roses également ; Sony s’attirait alors les foudres de la communauté, suite à une erreur ; la première depuis longtemps.

