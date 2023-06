Voir Envoyé Spécial sur France 2 > Ce soir, dans Envoyé Spécial, l’on part une nouvelle fois à la découverte de certains faits qui se déroulent dans le monde. L’occasion, notamment, d’aborder le cas de Thomas Pesquet. Envoyé Spécial est à voir sur France 2, à partir de 21 heures ce soir.

La soirée Envoyé Spécial débute alors avec un sujet consacré à Thomas Pesquet, dont le retour sur terre s’est effectué le deux juin dernier. Le Français sortait alors d’un séjour de plus de six mois au sein de la Station spatiale internationale. Suite à cela, Envoyé Spécial se dirige vers le Sud Soudan, où une famine menace pas moins de vingt millions de personnes au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud et au Nigeria. D’ailleurs, l’ONU annonce même la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autre actualité, aux États-Unis cette fois-ci, où l’on joue à être pauvre.

Envoyé Spécial sur Thomas Pesquet et les États-Unis sur France 2 : Voir le magazine en vidéo replay

Beaucoup dans l’actualité ces derniers mois, ces stages Américains proposent de se glisser dans la peau d’un SDF. Dans un lycée ; très apprécié, du Texas, dormir dehors fait même partie d’un cours obligatoire. Enfin, Envoyé Spécial termine sa soirée avec une mise en avant de l’épine du pied du nouveau Président Emmanuel Macron. L’on évoque ici Bachar Al-Assad, l’ancien ami de la France qui est devenu le pire cauchemar de notre diplomatie. Au nom de la lutte contre le terrorisme, peut-on alors pactiser avec un dictateur qui a mis son pays à feu et à sang ? C’est dans ce documentaire inédit qu’une équipe de journaliste a réuni les acteurs majeurs qui se sont heurtés à Al-Assad, comme Alain Jupé ou encore Laurent Fabius.

Envoyé Spécial sur Thomas Pesquet et les États-Unis est à regarder sur France 2, à partir de 21 heures. Vous pouvez aussi voir le magazine en vidéo replay sur Internet, sur le site de France Télévisions.

J’aime ça : J’aime chargement…