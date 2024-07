Nokia dévoile son smartphone avec capteur stabilisé de 41 Mpx

Nokia vient de dévoiler comme il était prévu son nouveau smartphone de 4,5 pouces haut de gamme pensé pour les amateurs de photos : le Lumia 1020. Celui-ci dispose d’un capteur optique de 41 mégapixels avec stabilisateur optique et un flash Xenon. De quoi concurrencer le Galaxy S4 Zoom de Samsung et son capteur de « seulement » 16 Mpixels.

Sans faire trop de suspense lors de la conférence, la couleur a été annoncée dès le début : les « gens aiment prendre des photos » et ils aiment les partager. le Lumia 1020 est bien pensé pour ceux qui aiment prendre des photos avec leur smartphone.

Il dispose d’un écran de 4,5 pouces de 1280 x 768 pixels. Il est animé par une puce Snapdragon S4 comprenant deux coeurs à 1,5 GHz. Il embarque 2 Go de mémoire ainsi que 32 Go de stockage interne avec, en plus, 7 Go sur SkyDrive. La batterie affiche une capacité de 2 000 mAh et il est possible de le recharger sans fil à condition de changer sa coque. La caméra frontale affiche une définition de 1,2 mégapixel, mais c’est surtout à l’arrière que ça se passe.

Comme prévu, il dispose donc d’un capteur optique Zeiss PureView de 41 mégapixels (7712 x 5360 pixels). Notez que, afin de vous permettre de partager facilement vos clichés, une image de 5 mégapixels est également enregistrée lorsque vous prenez une photo.

On y retrouve aussi des fonctionnalités avancées, comme un stabilisateur optique. Un flash Xenon est également de la partie, ce qui d’après le fabricant devrait permettre de prendre de meilleures photos dans un environnement sombre tout en proposant une portée plus longue

J’aime ça : J’aime chargement…