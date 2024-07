Tunisie Télécom a une offre spéciale touriste: « Tourist SIM »

Les touristes étrangers et expatriés tunisiens peuvent désormais joindre leurs familles et amis à l’étranger grâce à l’offre de Tunisie Télécom « Tourist SIM » et ce en restant connectés au réseau 3G++, au prix très compétitif de 20 dinars (DT).

Le client se verra livrer un sac spécifique avec un flyer pour l’aider à utiliser la ligne et comprendre ses avantages. La ligne sera active pendant 90 jours, une tarification unique vers toutes les destinations locales, un crédit de communications de 10 DT valable vers toutes les destinations locales et internationales, ainsi que l’Internet mobile 3G++ gratuite et illimitée pendant 7 jours (à partir de la date d’activation de la ligne).

Sur chaque recharge de 5 DT et plus, le client bénéficie de différents bonus:

– 100% Bonus valable 30 jours vers tous les opérateurs nationaux (soit 80 millimes/minute). Le bonus est plafonné à 30DT par mois

– 100 SMS valables 30 jours vers Mobile TT et Elissa (suivi sur *122#)

– 100 Mo Internet Mobile 3G++ valables 30 jours (suivi sur *122*2#)

– 50% de réduction vers l’Europe et Amérique du Nord (Mobile & Fixe)

A l’issue des 7 jours gratuits d’internet Mobile, le client pourra toujours activer l’un des forfaits de Tunisie Télécom disponibles via le code *140#.

