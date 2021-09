Blackle : Google sur fond noir pour économiser de l’energie

Au début j’ai cru à une blague mais apparemment ce n’est pas le cas. Blackle reprend le moteur de Google.com mais affiche la page sur fond noir.

Pourquoi ce choix ?

D’après une étude, afficher une page web blanche consommerait 74watts alors qu’une page web sur fond noir ne ferait consommer que… 59watts. Si l’on arrondit l’économie d’energie à 8 watts par jour et par personne, que chaque personne passe en moyenne 10 sec sur une requête Google, j’économiserais au final…. Plus de 3000 watts par an.

Un chiffre assez impressionnant, sûrement trop pour y croire à 100%… Mais bon, j’ai peut-être tort de douter. En tout cas, si cela est vrai, c’est une bonne indication… En espérant que tout le monde ne se mette pas à faire des sites web sur fond noir avec un label “Economie d’energie” =) .

Partager : Twitter

Facebook