Programme des 32es de finale de la Coupe de France de football, avec le calendrier et diffusion TV > Alors que le prochain tour de la Coupe de France approche à grands pas, il est temps de faire le point sur les 32es de finale de la compétition, qui offriront des matchs intenses, et une certitude de voir des équipes de Ligue 1, éliminées dès ce tour.

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France effectué, il est déjà bon de se pencher sur le calendrier des matchs, qui permettra de vivre quelques chocs de Ligue 1, avec, obligatoirement, un départ précipité de certaines formations évoluant dans l’élite Française. Première formation de Ligue 1 à retrouver le terrain, il s’agit de la formation de Lille, qui sera opposée au Mans, pensionnaire de Ligue 2. De son côté Montpellier ira affronter l’équipe de Pontarlier (National), quand la formation de Caen effectuera un match piège face à Hazebrouck, une équipe de Régionale 1 et qui profitera de cette rencontre, comme il se doit. Guingamp affrontera Niort (L2), quand l’AS Monaco se déplacera à Yzeure (N2), le samedi 6 janvier à 18 heures. Dernier match du samedi 6 janvier 2018, Lyon se déplace à Nancy et entend bien confirmer sa première bonne moitié de saison.

32es de finale de Coupe de France : Calendrier des matchs et résultats AS Monaco, Lyon, ASSE Marseille, PSG

Dimanche 7 janvier, de nombreuses formations de Ligue 1 font leur entrée, et se retrouvent face-à-face. Ainsi, Toulouse débute sa Coupe de France face à l’OGC Nice et Strasbourg face à Dijon. Angers, évoluant en Ligue 1, accueillera Lorient, quand l’AS Saint-Étienne affrontera Nîmes. Autre match historique, l’Olympique de Marseille accueillera Valenciennes, et Bordeaux se déplacera du côté de Grandville (N2). Amiens effectuera un déplacement à Sochaux, et Metz ; en grande difficulté en Ligue 1, se déplacera pour affronter Dunkerque, une formation de National. De son côté, Nantes affrontera Senlis (N3), et Still (N3) accueillera la formation de Troyes. Enfin, le dimanche 7 janvier se terminera par un nouveau choc de Ligue 1, entre Rennes et le PSG. Nombreuses sont donc les formations de Ligue 1 qui seront éliminées dès ces 32es de finale de Coupe de France.