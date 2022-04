Voir le match ASSE OM en Direct : Marseille Saint-Étienne à la TV et sur Internet

Le championnat de Ligue 1 et le match OM ASSE en direct à la télévision > Ce soir, le championnat de Ligue 1 se poursuit avec une affiche choc, entre l’OM et l’ASSE. Si l’OM peut frapper fort en championnat, l’ASSE pourrait, de son côté, réussir à souffler en cas de victoire. Il est possible de voir le match OM ASSE en direct streaming sur Canal +, dès 21 heures ce soir.

S’il est bientôt question de souffler quelques jours avec la pause du championnat qui approche, il reste encore des occasions de briller et les formations le savent. Pour clôturer cette 17e journée du championnat de Ligue 1, l’OM accueille l’ASSE pour tenter de refaire son retard ; déjà conséquent, sur le PSG. Car oui, si le début de saison permettait un podium très serré, force sera de constater que l’AS Monaco ne parviendra bien vite à ne plus suivre la cadence. En enchaînant des revers qu’il aurait mieux valu éviter, l’AS Monaco est à la traîne et il faudra se reprendre pour espérer conserver son titre en fin de saison. Pour l’OM, en revanche, il est bon de constater que la formation parvient à renouer avec le succès assez facilement, de quoi se remettre sur le bon chemin pour un éventuel titre ; mais surtout pour la course à l’Europe.

Comment voir le match OM ASSE en direct streaming : Marseille AS Saint-Étienne en vidéo live, replay buts et scores Ligue 1

Lors des dernières journées de championnat, Marseille avait alors fait tomber Metz trois buts à zéro (lors de la 15e journée), et Guingamp une semaine plus tôt. En obtenant ces six points si précieux, l’OM aura fait un net bond en avant au classement de la Ligue 1. De son côté, l’AS Saint-Étienne n’y arrive plus. Bien que l’on croyait à un regain de forme depuis sa victoire trois buts à un face au FC Metz, l’ASSE enchaînera les mésaventures, jusqu’à s’incliner lourdement à domicile face à Lyon (5-0), et face au LOSC que l’on sait en perdition actuellement (3-1). Ce match face à l’OM apparaît alors comme l’un des matchs de la dernière chance et la victoire est primordiale. Si vous cherchez à savoir comment voir le match OM ASSE en direct streaming, sachez que la diffusion de la rencontre se fait sur Canal +, à partir de 21 heures ce 10 décembre. Marseille AS Saint-Étienne est aussi à regarder en vidéo live sur Internet, avec le replay des buts et les scores de Ligue 1 du week-end.