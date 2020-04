Faire du sport est souvent considéré comme le meilleur moyen de perdre du poids.

Mais il faut souligner que certains sports sont plus efficaces que d’autres, notamment pour perdre mieux et plus vite des calories. Retour sur les 5 sports les plus efficaces pour éliminer des calories.

Numéro 5, L’aquagym

Les divers sports aquatiques attirent toujours plus de monde. Notamment car cela permet de travailler beaucoup, sans risque d’une quelconque blessure. En effet, l’eau agit à la fois comme un poids à déplacer et comme amortisseur. Ici, il est question d’une moyenne de 400 calories qui sont brûlés par heure de pratique.

Le jogging, numéro 4

Soit le jogging est apprécié, soit il est détesté. Mais la pratique ne laissera personne indifférent. De plus, il est à noter que le jogging est très efficace pour la perte de calories, et qu’aller vite n’est pas important. En effet, il conviendra de se montrer endurant pour éliminer efficacement. Avec une heure de jogging, il est possible de perdre de 500 à 1 000 calories.

Top 3, La corde à sauter

Si la corde à sauter peut rappeler des souvenirs d’enfance, il faut noter que la pratique est très exigeante. Dans les faits, il est question de cardio, de souffle et d’énergie. Résultat en une heure de corde à sauter ? Une perte de 725 calories en une heure.

La boxe, numéro 2

La boxe possède bien des aspects bénéfiques. Outre la dépense physique, il est question d’un sport efficace pour relâcher la pression. En travaillant avec ses jambes et son endurance, puis en tapant dans un sac de sable, ce sont 600 à 1 000 calories qui sont brûlées toutes les heures.

Top 1, Le handball

Dans les sports collectifs, c’est bien le handball qui permet la meilleure élimination de calories ! Avec les courses incessantes, les duels et les tirs, le handball permet de se débarrasser de 800 à 920 calories par heure en moyenne.

Partager : Twitter

Facebook