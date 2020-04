Ces stars du foot auraient voulu éviter ces bad buzz

Les stars du foot n’y échappent pas, et beaucoup de bad buzz sont à souligner.

Entre scandales sexuels, des insultes ou encore des fraudes, beaucoup de choses peuvent faire parler. Retour donc, sur ces stars du foot qui auraient voulu éviter ces bad buzz.

Patrice Evra

Patrice Evra est plus que connu pour de nombreux bad buzz. Et le fameux Mister i Love This Game ne cesse de faire parler. L’un de ses derniers éclats ? Ses insultes en vidéo, destinées aux joueurs du Paris Saint-Germain.

Karim Benzema

Difficile d’oublier les affaires dans lesquelles Karim Benzema s’est montré. Comme l’affaire Zahia par exemple, ou dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Autre bad buzz de Karim Benzema ? Son refus de chanter la Marseillaise. Beaucoup de faits qui lui coûteront son accession à l’équipe de France.

Franck Ribéry

Outre l’affaire Zahia ; dont il était la star de foot au centre de tout, il n’aura eu de cesse de connaître des bad buzz. Fin 2018, par exemple, Franck Ribéry avait giflé un journaliste de BeIn Sport. Puis, début 2019, il n’hésitait pas à s’afficher avec une entrecôte recouverte d’or. Avant d’insulter les détracteurs.

Mario Balotelli

Dans les faits, Mario Balotelli possède, à son actif, de très nombreux bad buzz en tous genres. En 2010 d’abord, où il provoquera un accident au volant de son Audi, puis en 2011, en mettant le feu à sa maison. De plus, Mario Balotelli n’hésite pas à jouer aux fléchettes pendant ses entraînements avec Manchester City. Enfin, comment oublier quand Mario Balotelli sort son Ipad sur le banc de touche ? Quand ses coéquipiers Italiens sont en plein match, bien entendu.

Cristiano Ronaldo

Au début de l’année 2019, Cristiano Ronaldo sera condamné pour fraude fiscale par la justice Espagnole. Sur le papier, il sera condamné à 23 mois de prison ferme, et à 19 millions d’euros d’amende. Dans les faits, il ne sera pas sous les barreaux.

