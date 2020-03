FC Barcelone : les meilleurs joueurs français passés par le Barca

Le FC Barcelone est un club de foot mythique, qui aura vu de nombreuses stars passer par là.

Qui ne connaît pas le FC Barcelone, un club historique, qui aura remporté d’innombrables trophées dans le monde du football ? Retour sur les meilleurs joueurs français passés par le Barca.

Numéro 5, Laurent Blanc

Historiquement, Laurent Blanc n’aura pas connu sa meilleure saison de football sous le maillot du FC Barcelone. Mais il n’empêche que ce joueur reste bien une référence dans le monde. Partit de l’AJ Auxerre pour rejoindre le Barca, Laurent Blanc y évoluera pendant la saison 1996-1997, avant de se diriger vers Marseille.

Christophe Dugarry, Numéro 4

Un peu à l’image de Laurent Blanc, ce n’est clairement pas au FC Barcelone que Christophe Dugarry montrera ce dont il est capable. En effet, il évoluera ici de 1997 à 1998, et jouera une dizaine de matchs… En tant que milieu défensif.

Numéro 3, Ludovic Giuly

L’aventure de Ludovic Giuly sera plus notable que ses compères. En effet, à peine arrivé lors de l’été 2004, Ludovic Giuly remporte le titre de Champion d’Espagne et deviendra titulaire. Deux ans plus tard, en 2006, il inscrit un but plus que décisif en demi-finale de Ligue des Champions contre le Milan.

Éric Abidal, Numéro 2

Présent au FC Barcelone de 2007 à 2013, Éric Abidal sera devenu un véritable symbole du Barca. Défensivement très bon, il surmontera en plus un cancer et une greffe de foie. À son palmarès ? Deux coupes en Ligue des Champions, et quatre sacres de Champion d’Espagne.

Numéro 1, Samuel Umtiti

Le défenseur Français évolue au FC Barcelone depuis 2016, après un très bel Euro. En provenance de Lyon, le joueur s’est imposé en tant que titulaire indiscutable dans la formation du Barca. Son contrat est même prolongé, jusqu’en 2023.

