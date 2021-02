Le match de l’OM et le championnat de Ligue 1 en direct à la télévision > Pour clôturer cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille la formation de Lyon, pour un duel de taille, comptant pour le podium de la Ligue 1. Il est possible de regarder le match Olympique de Marseille Lyon en direct à la télévision, aujourd’hui.

Ce soir, et afin de terminer comme il se doit cette 30e journée du championnat de Ligue 1, les amateurs de ballon rond vont pouvoir retrouver un choc de taille entre l’Olympique de Marseille et Lyon, un duel très attendu et certainement décisif pour la suite du championnat et l’obtention d’un podium, ou non. Avec la configuration actuelle du championnat, l’on ne sait que trop bien que la moindre victoire possède son importance, d’autant plus au sommet et au fond du tableau. Ce soir, c’est donc vers le sommet que l’on se dirige, avec ce duel entre le troisième et la quatrième du championnat.

Regarder le match Olympique de Marseille Lyon en direct : Résumé en vidéo et replay buts OM OL

Dans de bonnes conditions depuis le début de l’année, Marseille, comme Lyon, possèdent des atouts de choix pour briller et faire trembler les filets lors de matchs intenses. À peu de chose près d’ailleurs, les deux formations possèdent le même nombre de buts inscrits et encaissés, ne faisant que confirmer ce bon état de forme. Plus étonnant encore, les deux formations auront connu un match nul sur le même score (1-1) lors de la 28e journée du championnat, et ne semblent pas vouloir se différencier. Historiquement, l’on rappellera tout de même que la dernière rencontre entre les deux formations s’était soldée par une victoire de l’OL, sur le score de deux buts à zéro. Toujours devant aux nombres de victoires totales, l’OL sait néanmoins que l’OM est capable de réagir à tout instant ; reste à savoir comment se terminera cette nouvelle rencontre entre deux formations visant la Ligue des Champions l’an prochain.

Sachez que vous pouvez regarder le match Olympique de Marseille Lyon en direct à la télévision aujourd’hui. Le résumé en vidéo et le replay des buts du match OM OL seront également à voir sur Internet, une fois la rencontre terminée.

Partager : Twitter

Facebook