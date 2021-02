Le match Marseille Nantes en direct à la TV > Pour clôturer cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1, l’amateur de football pourra retrouver un match entre deux formations capables de prétendre à l’Europe lors de la prochaine saison, et au podium de Ligue 1. Le match de Ligue 1 OM FC Nantes est à voir en vidéo streaming sur Canal +, à partir de 21 heures ce dimanche 4 mars 2018.

Ce soir, c’est une affiche choc qui attend les amateurs de ballon rond, puisque l’OM accueille la formation du FC Nantes, brillante cette saison et qui entend bien confirmer au mieux ses belles performances, et prestations. Pour l’occasion, le FCN se déplace à Marseille pour y tenter de récupérer de précieux points, d’autant que le FC Nantes se doit de se mettre à l’abri de ses nombreux poursuivants.

Le match de Ligue 1 OM FC Nantes à voir en vidéo streaming : Résultat et replay buts OM, résumé vidéo

Lors de la 25e journée de Ligue 1, le FC Nantes avait déjà laissé passer de précieux points face au LOSC. En se contentant du point du match nul, le FC Nantes s’est fait une sacrée frayeur, et encore plus la journée suivante, avec ce match nul contre Nice. En face, l’OM aura réussi à se défaire de Bordeaux lors de la 26e journée du championnat. Historiquement, les deux formations sont assez proches et les deux derniers matchs ont permis d’accorder une victoire à chaque formation.

Sachez que le match de Ligue 1 OM FC Nantes est à voir en vidéo streaming sur Canal +, dès 21 heures ce dimanche. Le résultat et le replay des buts de l’OM, ainsi que le résumé vidéo de la rencontre, seront ensuite à voir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

