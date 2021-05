Voir le match OGC Nice LOSC en direct TV : résultats OGCN Lille

Les matchs de Ligue 1 de football en direct à la télévision sur BeIn Sports et Canal + > Place au début de la nouvelle journée de Ligue 1 de football, avec deux matchs au programme de la soirée. Vous pouvez voir le match OGC Nice LOSC et AS Monaco Bordeaux en direct à la TV, dès 19 heures sur BeIn Sports, puis à 21 heures sur Canal + ce vendredi 2 mars 2018.

Ce soir, la nouvelle journée de Ligue 1 offre deux matchs en ouverture ; l’OGC Nice face au LOSC et l’AS Monaco face à Bordeaux. Pour les deux formations qui accueillent, le résultat est d’une capitale importance. En effet, alors que l’OGC Nice s’est tant montré à son avantage ces derniers mois, voilà que l’OGCN se retrouve dans le ventre mou d’un championnat très compliqué à négocier. Finalement assez loin des places Européennes, charge à l’OGC Nice de réaliser une bonne prestation afin de reprendre des couleurs ; surtout face à une formation du LOSC, toujours proche d’une éventuelle descente.

Plus tard dans la soirée, l’AS Monaco accueille la formation de Bordeaux, et entend réaliser une belle performance, afin de continuer sa poursuite du PSG, leader incontesté du championnat. Pourtant, l’AS Monaco connaît des baisses de forme inquiétantes et n’est pas encore certain de rejoindre la Ligue des champions l’an prochain. Face à l’OM et Lyon le moindre point acquis est important ; à l’inverse, une défaite serait terrible pour l’ASM.

Sachez que vous pouvez voir le match OGC Nice LOSC et AS Monaco Bordeaux en direct à la TV dès 19 heures sur BeIn Sports ce vendredi soir. Le Streaming de la Ligue 1 et les résultats des matchs OGCN Lille et ASM Bordeaux seront également à regarder sur Internet.

