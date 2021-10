Le match Paris Saint-Germain Marseille en direct à la télévision pour les quarts de finale de la Coupe de France > Aujourd’hui, les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent et, pour l’occasion, l’on retrouve deux matchs programmés ; Chambly Strasbourg et l’immanquable PSG OM. Vous pouvez voir le match PSG OM en direct live à la télévision sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 28 février 2018.

Pour l’occasion de cette nouvelle journée de Coupe de France de football, deux matchs de quart de finale sont au programme. Ainsi, et dès 18 heures 30 sur Eurosport, les amateurs de ballon rond vont pouvoir retrouver l’opposition entre Chambly et le RC Strasbourg, pour un match des extrêmes. Chambly évolue actuellement en championnat de National et connaît de grandes difficultés afin de réussir à se maintenir en fin de saison. De son côté, le RC Strasbourg ; champion de Ligue 2 l’an passé, est également un peu à la traîne en championnat de Ligue 1, et doit vite se ressaisir pour ne rien regretter de cette nouvelle accession en Ligue 1, après tous les déboires que l’on connaît sur le plan historique. Pour les deux formations, la Coupe de France est un excellent moyen d’obtenir une bouffée d’air appréciable, et l’on ne compte pas y renoncer.

Comment voir le match PSG OM en direct live : Résultats et replay buts Paris Saint-Germain Marseille, résumé vidéo Chambly RC Strasbourg

L’autre match de la soirée affiche une rencontre qualifiée de Classico, et à juste raison. Une nouvelle fois, le PSG accueille l’OM pour un match spectaculaire avant même qu’il ne soit lancé. Entre les deux formations, chaque confrontation se veut intense ; avec, historiquement, un très net avantage pour le Paris Saint-Germain. Lors des derniers matchs entre les deux équipes, jamais le PSG ne sera réellement inquiété par l’OM. Pire encore, il faut même jusqu’à remonter à 2011 pour retrouver la dernière victoire de Marseille ; trois buts à zéro devant son public. Depuis 2011, le PSG ne cesse d’enchaîner les victoires. Seuls quelques matchs nuls permettent à l’OM d’avoir un semblant de forme face au PSG. Ce soir, ce match de Coupe de France se veut décisif, pour l’histoire notamment.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match PSG OM en direct live, sachez que la retransmission s’effectue sur France 3, dès 21 heures ce mercredi. Les résultats et le replay des buts Paris Saint-Germain Marseille, avec le résumé vidéo du match Chambly RC Strasbourg seront également à regarder sur Internet, au cours de la soirée.

