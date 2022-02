Le Tournoi des VI Nations et le match de l’équipe de France en vidéo à la télévision, en direct > Place à une soirée spéciale sous le signe du Tournoi des VI Nations de rugby ce 23 février, où la France entend bien se remettre dans le droit chemin. Le match France Italie est à voir en direct sur France 2, à partir de 21 heures ce vendredi 23 février 2018.

Pour les Bleus de l’équipe de France de rugby, ce Tournoi des VI Nations se poursuit, et il est difficile de passer outre les premiers résultats du Tournoi, bien loin d’être à la hauteur des espérances premières. En effet, difficile d’oublier le revers face à l’Irlande (15-13) et ce nouveau faux-pas contre l’Écosse, sur le score de 32 à 26. Il faut se ressaisir contre l’Italie, dernière du classement, et qui aura connu de très lourdes défaites.

Le match France Italie en direct sur France 2 : Replay vidéo et résultat Bleus Tournoi des VI Nations

Devant un public Français, les Bleus ont à cœur de réaliser une belle performance, surtout contre l’adversaire le plus faible de la compétition. Retrouver la confiance semble être la plus belle des options avant de se tourner vers le match contre l’Angleterre, très à l’aise actuellement et tenant du titre.

Le match France Italie est à voir en direct sur France 2 à la télévision, et ce dès 21 heures ce vendredi soir. Vous pouvez également revoir ; ou regarder, le replay vidéo et le résultat des Bleus dans ce Tournoi des VI Nations, en vous rendant sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook