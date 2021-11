L’Europa League de football en direct TV et en streaming vidéo

Voir les matchs de l’Europa League en direct à la télévision sur W9 et BeIn Sports > Place, pour cette nouvelle soirée d’Europa League, aux matchs retour. Pour l’occasion, l’OM, Lyon et l’OGC Nice se déplacent chez leurs adversaires, pour des matchs compliqués à négocier. L’Europa League de football est à voir en direct à la TV sur BeIn Sports dès 19 heures et W9 dès 21 heures, ce jeudi 22 février 2018.

Après les premiers matchs allé de la semaine dernière, les formations retrouvent le chemin des terrains pour tenter de se qualifier de la plus belle des façons. Si les performances des équipes Françaises sont, sur le papier, assez similaires lors de la phase de groupes, l’on surveillera de près la formation de l’OGC Nice, qui connaît de douloureux passages en championnat de Ligue 1. Le même effet peut être retrouvé du côté de l’OL, qui connaîtra un revers inquiétant (2-0) contre Rennes en championnat, juste avant le premier match face à Villareal.

L’Europa League de football en direct TV : Voir le match retour Moscou Nice, Villareal Lyon et Braga OM en streaming vidéo

Ce soir, Lyon se déplace du côté de Villareal, et le droit à l’erreur n’est clairement pas permit. Lyon veut poursuivre son aventure Européenne, et cela passe par un bon résultat contre les Espagnols. Charge à l’OL de se montrer fort défensivement. En déplacement à Moscou, l’OGC Nice doit faire face à une passe compliquée à négocier, et devra se montrer à la hauteur offensivement. Enfin, l’OM se rend dans le stade de Braga, et là aussi, rien n’est joué d’avance pour les Olympiens. Attention à ne pas relâcher ses efforts, sous peine de se voir éliminer prématurément.

Sachez que l’Europa League de football est à regarder en direct à la TV sur BeIn Sports à partir de 19 heures, et sur W9 à partir de 21 heures ce jeudi. Vous pouvez aussi voir le match retour entre Moscou Nice, Villareal Lyon et Braga OM en streaming vidéo sur Internet.

