La Ligue 1 et le match Marseille Bordeaux à regarder à la télévision en direct > Pour clôturer cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille la formation de Bordeaux, envieuse de rejoindre l’Europe la prochaine saison. Vous pouvez regarder le match Marseille Bordeaux en direct live sur Canal + à la télévision, à partir de 21 heures ce dimanche 18 février 2018.

C’est à l’occasion du terme de cette 26e journée du championnat de Ligue 1, que l’OM reçoit une formation de Bordeaux très désireuse de s’imposer pour se rapprocher toujours plus de l’Europe la saison prochaine. Ce match est également très important pour Marseille, puisque la formation possède encore de légers espoirs de sacre au terme du championnat. Bien que ces espoirs sont minces, il sera surtout question pour l’OM, de réussir à s’extirper de ses poursuivants, car, dans la situation actuelle, difficile de savoir qui prendra le meilleur entre l’OM, Lyon et l’AS Monaco.

Regarder le match Marseille Bordeaux en direct live et voir le résumé et le replay des buts de l’OM en vidéo streaming

Face à Bordeaux, Marseille se doit alors de briller. Pourtant, et historiquement, les deux équipes se tiennent et il est difficile de savoir qui pourrait bien réussir à s’imposer. En effet, et depuis 2008 maintenant, Marseille se sera imposé à cinq reprises, contre cinq victoires également pour Bordeaux. Entre l’OM et Bordeaux, ce sont surtout les matchs nuls qui reviennent le plus souvent ; pas moins de 12 matchs nuls sont à dénombrer. Depuis 2015 d’ailleurs, jamais une formation n’aura réussi à s’imposer face à l’autre. De quoi imaginer un suspens de taille.

Vous pouvez regarder le match Marseille Bordeaux en direct live sur Canal + dès 21 heures ce dimanche. Vous pouvez aussi voir le résumé et le replay des buts de l’OM en vidéo streaming sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

Partager : Twitter

Facebook