Regarder le match PSG Real Madrid : Replay vidéo, score, résumé et buts – Paris Saint Germain

Le match du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en direct live à la télévision > En ce 14 février, voici certainement l’une des affiches les plus attendues de ces 8es de finale de la Ligue des Champions, l’opposition entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, un choc à ne clairement pas manquer. Vous pouvez regarder le match Real Madrid PSG en direct streaming sur BeIn Sports, dès 20 heures 45 ce mercredi 14 février 2018.

Après les premiers matchs spectaculaires de la veille, les fans de football vont retrouver ce choc très attendu entre le Real Madrid et le PSG, une affiche qui offre une nouvelle opposition entre le PSG et une équipe Espagnole. Sur le papier, les formations Espagnoles sont clairement la bête noire du Paris Saint-Germain, mais le PSG peut souffler. Le Real Madrid ne semble pas aussi en forme qu’il devrait l’être. En championnat, force est de constater que le Paris Saint-Germain survole la compétition et peut se focaliser sur les Coupes, à l’image de cette Ligue des Champions.

Regarder le match Real Madrid PSG en direct streaming : Replay vidéo buts Paris Saint-Germain, score et résumé

Ce qui, au final, est tout l’inverse du Real Madrid, qui ne cesse de voir l’écart avec le FC Barcelone se creuser. Hors du podium de Liga, le Real Madrid enchaîne les déconvenues, comme cette élimination en Coupe du Roi face à Léganes, une formation pourtant dans le ventre mou du championnat. Historiquement, en Ligue des Champions, le Real n’a pas encore perdu face au PSG, mais dans la situation actuelle, le PSG se doit de sortir victorieux de la confrontation, avant de recevoir le Real à domicile. L’autre match de la soirée voit s’affronter Porto à Liverpool, deux formations en quête de victoire dans cette compétition.

Sachez qu’il est possible de regarder le match Real Madrid PSG en direct streaming sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45 ce 14 février. Le replay vidéo des buts du Paris Saint-Germain, avec le score et le résumé, est à voir sur Internet une fois le coup de sifflet final donné.

