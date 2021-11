Comment voir la Ligue 1 de football en direct streaming : Match en live et replay des buts

La Ligue 1 de football est à voir en direct à la télévision, sur Canal + > Ce soir, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits. Pour l’occasion, l’ASSE ; en plein perdition, reçoit la formation de l’OM, qui pourrait bien frapper un grand coup et se hisser au classement. La Ligue 1 de football, avec le match ASSE OM est à voir en direct streaming sur Canal +, dès 21 heures ce vendredi 9 février 2018.

À l’occasion du lancement de cette 25e journée du championnat de Ligue 1, la formation de Marseille se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, notamment pour tenter de parfaire sa position en haut du classement. Pour l’OM, il sera surtout question de ne plus perdre de précieux points dans la course à l’Europe ; comme c’était le cas face à Monaco et ce deux buts partout, par exemple. Ce déplacement à l’ASSE, une formation qui a bien du mal à réagir actuellement et qui se retrouve bien loin de ses ambitions de l’an passé, se doit de mieux se passer pour Marseille, pour ne rien regretter.

Comment voir la Ligue 1 de football en direct streaming : Match ASSE OM en live, replay buts AS Saint-Etienne Marseille

Du côté de l’AS Saint-Etienne, l’on se doit de renouer avec les victoires, notamment pour s’échapper au maximum du danger de la zone rouge, qui se veut très large cette année. Avec 26 points au compteur à l’issue de la 23e journée, l’ASSE est bien loin de ses objectifs. Pire encore, l’ASSE connaîtra de lourdes défaites lors des dernières journées de championnat de Ligue 1, comme ce revers 1 à 0 face à Nice, ou cette correction trois buts à zéro contre Metz, pourtant bon dernier du classement. Charge à l’ASSE de se remettre dans le droit chemin désormais, et cela passe par un excellent résultat face à Marseille. Historiquement, les deux dernières rencontres entre les deux formations sont clairement à l’avantage de l’OM (3-0, 4-0), et il faut remonter à 2013 pour retrouver une victoire de l’ASSE face à l’OM. Autant dire que la lutte sera compliquée pour l’AS Saint-Etienne.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Ligue 1 de football en direct streaming, sachez que la retransmission du match ASSE OM en live est effectuée sur Canal +, à partir de 21 heures ce vendredi. Le replay des buts du match AS Saint-Etienne Marseille est également à regarder ; ou à revoir, sur Internet.

