Voici comment voir le match Lyon Montpellier en Direct TV et sur Internet

Le match de Coupe de France, Montpellier Lyon, à regarder en direct à la télévision sur Eurosport > Après une première journée de ce nouveau tour de Coupe de France, la compétition se poursuit aujourd’hui avec, notamment, une affiche entre clubs de Ligue 1. Lyon se déplace à Montpellier, et entend bien frapper un grand coup et poursuivre l’aventure. Vous pouvez regarder le match Montpellier Lyon en vidéo streaming sur Eurosport, et ce dès 21 heures ce mercredi 7 février 2018.

Avant de retrouver le duel de Ligue 1 entre Montpellier et Lyon, ce soir, d’autres matchs sont prévus dès 188 heures 30. Au programme de ces 8es de finale de la Coupe de France, un premier choc de Ligue 1, entre le FC Metz et la formation de Caen. S’il est inutile de préciser que le FC Metz est en grandes difficultés en championnat ; lanterne rouge, cette Coupe de France se doit d’être un bon moyen de récupérer une confiance précieuse pour éviter la relégation en Ligue 2 la prochaine saison. Face au FC Metz, c’est l’équipe de Caen qui se dresse, et qui, comme le FC Metz, entend bien réussir sa Coupe de France. Ici, difficile de savoir qui pourrait réussir à s’imposer, d’autant que le dernier tour de Coupe de France s’est montré compliqué à gérer, avec une victoire chacun, aux tirs au but. Dans le même temps, le RC Lens accueille la formation de Troyes, qui s’est montrée à la hauteur, notamment en tenant tête aux Verts de l’ASSE, avant de prendre l’avantage lors de la séance de tirs au but. Pour le RC Lens, l’on soulignera une modeste victoire un but à zéro contre le Stade Briochin.

Regarder le match Montpellier Lyon en vidéo streaming : Coupe de France en direct, résultats RC Lens, scores et replay buts

Peu importe ce qu’il se passe lors de ce tour de Coupe de France, les amateurs de ballons ronds sont assurés de ne pas voir que des formations de Ligue 1 ou Ligue 2 au prochain tour, puisque la rencontre Chambly Granville permettra à un niveau inférieur de poursuivre la compétition. Enfin, la soirée se clôturera avec ce match entre Montpellier et Lyon, qui font de leur mieux pour s’assurer une place Européenne au terme de la saison de Ligue 1. Si le bilan est moins réjouissant pour Montpellier, l’on peut encore conserver espoir, et, pourquoi pas, faire trembler ses adversaires en Coupe de France. Lors du précédent tour, l’on notera ce match spectaculaire face à Lorient, qui se terminera sur le score de quatre buts à trois, en faveur de Montpellier. En réitérant un tel exploit face à Lyon, Montpellier pourrait bien devenir l’un des prétendants au sacre de Coupe de France, d’ici quelques semaines.

Sachez qu’il est possible de regarder le match Montpellier Lyon en vidéo streaming sur Eurosport, dès 21 heures ce mercredi. La Coupe de France en direct, avec les résultats du RC Lens, les scores et les replays des buts des matchs de la journée seront aussi à voir sur Internet.