Le Multiplex de la Coupe de France de football à voir en direct à la TV : Streaming du match en vidéo et résultats

Les 16es de finale de la Coupe de France de football en direct à la télévision > Ce soir, place au nouveau tour de la Coupe de France, et à de nouvelles affiches intéressantes, et, pourquoi pas, surprenantes. Pour l’occasion de ces 16es de finale de la Coupe de France, l’OM de Marseille se déplace dans les Vosges, à Épinal. Le multiplex des 16es de finale de la Coupe de France de football est à voir en direct à la TV sur Eurosport, à partir de 18 heures 30 ce mardi 23 janvier 2018.

Avant de se pencher sur le match de Marseille, plus tard dans la soirée, il est bon de rappeler que plusieurs formations de Ligue 1 se lancent en quête du prochain tour, dès le début de soirée. Ainsi, en accueillant la formation de l’AJ Auxerre, le FC Nantes ; assez costaud en Ligue 1 cette année, entend bien poursuivre sa bonne ascension. Face à l’AJ Auxerre, le FC Nantes part favori, certes, mais le charme de la Coupe de France fait que tout semble possible. Si l’AJA n’aura pas connu de grandes difficultés pour se qualifier (5-1 face à Schiltigheim), le FC Nantes n’en aura pas connu non plus (4-0 face à Senlis), mais sort d’un quiproquo qui aura entacher l’image du club. De son côté, Toulouse se déplace à Bourg-Péronnas, et, en grandes difficultés en championnat, la Coupe de France se doit d’être un bon tremplin.

De son côté, Caen, dans le ventre mou de la Ligue 1, se déplace à l’AS Canet, tombeur du Sud Nivernais, trois buts à un. Enfin, le dernier match de la soirée oppose le grand OM au modeste club Vosgien d’Épinal, qui aura déjà connu des parcours incroyables en Coupe de France. Difficile toutefois d’imaginer que l’un des petits poucets de la compétition parviennent, même devant son public venu en nombre, à faire trébucher une formation de Marseille qui s’accroche au podium de Ligue 1 et qui vise l’Europe la prochaine saison. Toutefois, l’on pourra rappeler que l’OM subit une pression, et débutera son année 2018 par une prolongation et un match compliqué contre Valenciennes, tandis que le club d’Épinal, s’il parvenait à se montrer libéré, sans trop respecter son adversaire du soir, pourrait bien ajouter un nouvel exploit à son histoire. Reste à savoir si le charme de la Coupe de France continuera d’opérer pour cette première soirée des 16es de finale, et si, après Lyon en 2016, ce serait à l’OM de tomber face à Épinal.

Le Multiplex des 16es de finale de la Coupe de France de football est à voir en direct à la TV sur Eurosport, à partir de 18 heures 30 ce 23 janvier. Le streaming du match Épinal Marseille en vidéo, avec le résultat de l’OM sera aussi à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

