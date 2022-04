Le match OGC Nice AS Monaco en direct à la télévision sur Canal + > Ce soir, c’est à la Coupe de la Ligue de se mettre en avant, et de proposer une belle affiche entre l’OGC Nice et l’AS Monaco, deux formations qui restent en retrait des performances affichées l’an passé. Il est possible de regarder le match OGC Nice AS Monaco en direct live sur Canal +, à partir de 21 heures ce mardi 9 janvier 2018.

Pour débuter les différents quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l’on retrouve une affiche entre l’OGC Nice et l’AS Monaco, une affiche qui, il y a quelques mois, pouvait espérer d’une rencontre au sommet. Seulement, pour cette nouvelle saison de Ligue 1, les deux équipes sont en retrait et livrent des performances souvent moins impressionnantes. Dans les faits, l’AS Monaco est en meilleure posture que l’OGC Nice, qui est en légère traîne en Ligue 1, surtout lorsque l’on compare avec la dernière saison, totalement folle. Pour l’AS Monaco, l’on reste néanmoins sur le podium de Ligue 1, et même si le titre semble difficile à conserver face au grand PSG, l’on veut conserver espoir de connaître une deuxième partie de saison à la hauteur des ambitions ; d’autant plus qu’il n’y a plus de compétitions Européennes à jouer.

Comment regarder le match OGC Nice AS Monaco en direct live : Coupe de la Ligue en streaming vidéo, résultat et replay buts OGCN ASM

Lors du dernier tour de la Coupe de la Ligue de football, l’ASM avait réussi à faire chuter la formation de Caen, deux buts à zéro. De son côté, l’OGC Nice avait connu de grandes difficultés pour bousculer une formation du LOSC pourtant à l’agonie en Ligue 1. Victorieux trois tirs au but à deux, l’OGC Nice sera passé très proche de la correctionnelle. Historiquement, l’OGC Nice part avec un net avantage moral sur l’AS Monaco, puisque la dernière rencontre entre les deux formations avait vu la victoire de l’OGC Nice, sur le score de quatre buts à zéro. La configuration est la même ce soir, avec l’OGCN à domicile. La différence, c’est que l’AS Monaco n’est plus présent sur la scène Européenne, et entend bien réussir une compétition sur le plan national.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match OGC Nice AS Monaco en direct live, sachez qu’il vous suffit de vous rendre sur Canal +, à partir de 21 heures ce 9 janvier. La Coupe de la Ligue en streaming vidéo, avec le résultat et le replay des buts du match OGCN ASM est à voir sur Internet, une fois la rencontre terminée.