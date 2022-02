Regarder le match Juventus Torino en direct live sur Internet

Le football et le match de Coupe d’Italie Juventus Torino en direct à la télévision sur Eurosport > Ce soir, l’on retrouve la fin des quarts de finale de la Coupe d’Italie, avec une affiche entre la Juventus, et le Torino. Il est possible de regarder le match Juventus Torino en direct sur Eurosport, à partir de 21 heures ce 3 janvier 2018.

En Coupe d’Italie, les quarts de finale se terminent doucement, et il ne reste plus qu’à découvrir qui parviendra à se qualifier, entre la Juventus et le Torino. Concernant le parcours en Coupe d’Italie, le Torino se sera défait, en huitième de finale, de la grande formation de l’AS Roma, sur le score de deux buts à un. Avant cela, lors du 4e tour de la Coupe d’Italie, le Torino aura refroidit les ambitions de Capri et se sera imposé deux buts à un. Encore avant, au 3e tour de la Coupe d’Italie, le Torino n’aura fait qu’une bouchée de la modeste formation de Trapani (sept buts à un). Si la Roma était le plus grand défi du Torino jusqu’à présent, le Torino s’attaque à un autre morceau de choix, avec la Juventus.

Du côté de la Juventus, la Coupe d’Italie aura débutée lors des huitièmes de finale et cette rencontre face à Genoa. Sans paniquer ni sourciller, la Juventus parviendra à s’imposer sur le score de deux buts à zéro, et entend bien poursuivre sa Coupe d’Italie de la plus belle des façons. Face à Torino, la Juventus part clairement favorite, mais attention aux surprises. À domicile, la Juventus pourra néanmoins compter sur le support de ses nombreux spectateurs. La dernière rencontre entre la Juventus et le Torino s’était terminée sur le net avantage de la Juventus, quatre buts à zéro. Plus tôt en 2017 toutefois, les deux équipes s’étaient neutralisées, un but partout.

Sachez qu’il vous est possible de regarder le match Juventus Torino en direct sur Eurosport, dès 21 heures ce mercredi 3 janvier. La Coupe d’Italie de football en streaming, avec le replay des buts et le score des différents matchs sont aussi à voir en vidéo sur Internet, dès que vous le souhaitez, une fois le coup de sifflet final donné.

