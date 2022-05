Le Multiplex de Ligue 1 et le match PSG Troyes en direct à la télévision > La semaine de football se poursuit avec la suite des matchs de Ligue 1 ce soir. Le Multiplex prévu pour l’occasion permet notamment de suivre les performances de plusieurs équipes capables d’accéder à l’Europe l’an prochain. Vous pouvez voir le match PSG Troyes en direct streaming à la télévision sur Canal +, dès 21 heures ce mercredi 29 novembre 2017.

Alors que l’on retrouvera de nouveaux matchs de Ligue 1 de football dans quelques jours seulement ; les formations doivent faire abstraction de la fatigue pour tenter l’exploit de décrocher de bons résultats, qui seraient alors synonyme de bond au classement pour certaines, ou de fin de mauvaise phase pour d’autres. Ce soir, le leader incontesté de la Ligue 1 ; le PSG, accueille l’équipe de Troyes pour parfaire toujours plus et consolider encore sa première place au championnat. Pour Troyes, et bien que l’exploit de s’imposer semble très compliqué à réaliser, l’on se doit de tenter d’obtenir un bon résultat, ne serait-ce que pour assurer un éventuel maintien ; dans la configuration actuelle du bas de tableau de Ligue 1, la moindre erreur est fatale.

Comment voir le match PSG Troyes en direct streaming : Replay vidéo Multiplex Ligue 1, score et buts OM, LOSC, OL, ASM

Avant le match PSG Troyes, le Multiplex de Ligue 1 permet de suivre d’autres rencontres de championnat, toutes aussi importantes. Ici, difficile de ne pas évoquer la rencontre des extrêmes entre l’OM et Metz, lanterne rouge du classement. Si l’OM venait à s’incliner en déplacement face à une formation à l’agonie, le coup de tonnerre serait incroyable ; de la même façon que si l’OL venait à obtenir un mauvais résultat face au LOSC, une formation où rien ne va plus. Enfin, il faut également suivre le match entre Nantes et l’ASM, puisque l’AS Monaco aura encore perdu de précieux points dans la course au titre face à Amiens, il y a deux journées de ça (1-1).

Si vous cherchez à savoir comment voir le match PSG Troyes en direct streaming, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal +, à partir de 21 heures ce 29 novembre au soir. Le replay vidéo du Multiplex de Ligue 1, avec le score et les buts de l’OM, du LOSC, de l’OL et de l’ASM sont également à regarder sur Internet, dans la soirée.