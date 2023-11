Le nouveau test-match de rugby à XV de l’équipe de France en direct à la télévision > Après des premiers matchs à la tendance discutable, voici que l’équipe de France de rugby à XV se penche sur le Japon pour tenter de finir l’année en beauté ; mais surtout sur une bonne note. Le test-match France Japon est à voir en direct sur France 2, à partir de 21 heures ce samedi 25 novembre.

Pour l’équipe de France de rugby à XV, cette fin d’année 2017 permettait d’envisager un entraînement de taille afin de se préparer pour les prochaines échéances. Et le calendrier était plutôt chargé, avec des formations adversaires dont la valeur sur le terrain n’est plus à prouver. Pour son premier test-match, l’équipe de France affrontait alors une formation de Nouvelle-Zélande au sommet de son art. Malgré quelques bonnes percées et autres faits de jeu à la faveur des Bleus, jamais la France ne parviendra à inquiéter une formation des All Blacks sereine et puissante. Au terme de la rencontre, la France s’était alors inclinée, sur le score de 38 à 18.

Le test-match France Japon à voir en direct sur France 2 : Résultat Bleus et replay rugby à XV

Quelques jours plus tard, c’était une nouvelle affiche entre la France et la Nouvelle-Zélande qui se profilait à l’horizon. Là également, et malgré le fait que la Nouvelle-Zélande ; comme la France, avait alignée une formation B, les Bleus ne parviendront pas à prendre l’avantage à l’issue de la rencontre. L’on notera tout de même que les réservistes de l’équipe de France ont réussi un match complet et n’aurons pas manqué de cœur, malgré cette défaite 28 à 23. En faisant abstraction du match face à l’Afrique du Sud, l’équipe de France se retrouve désormais face au Japon avec l’ambition, certaine, de terminer l’année 2017 sur un bon point. Sur le papier, le Japon est bien moins imposant que la Nouvelle-Zélande, et la France possède de fortes chances de s’imposer. Du côté du Japon, l’année 2017 amènera une défaite 50 à 22 (puis 35 à 13) face à l’Irlande, et un revers face à l’Australie, sur le score de 63 à 30.

Sachez que le test-match France Japon est à voir en direct sur France 2 dès 21 heures ce 25 novembre. Le résultat des Bleus et le replay du rugby à XV seront également à regarder sur Internet, plus tard dans la soirée.

J’aime ça : J’aime chargement…