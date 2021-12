Le match AS Monaco Paris Saint-Germain en direct à la télévision sur Canal + > Ce soir, c’est certainement l’un des plus gros chocs de la saison qui est à l’affiche. En effet, l’on retrouve une opposition entre les deux prétendants au titre, et les deux derniers champions de Ligue 1. Vous pouvez voir le match AS Monaco Paris Saint-Germain en direct live sur Canal +, à partir de 21 heures ce dimanche 26 novembre.

Outre les fameux classico ; comme celui entre et le PSG et l’OM, il y a des affiches de Ligue 1 qui permettent, bien souvent, d’assister à un spectacle incroyable. Cette 14e journée du championnat de Ligue 1 en est alors le parfait exemple, puisque l’on retrouve un match entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, deux formations récemment championne de Ligue 1, et qui entendent asseoir une franche domination sur le championnat. À l’heure actuelle néanmoins, difficile de ne pas voir que le Paris Saint-Germain se montre plus percutant que l’AS Monaco, qui n’a pourtant pas a démérité. Avant le compte de la 13e journée, le PSG se montrait invaincu, et ne cessait de faire trembler ses adversaires.

Comment voir le match AS Monaco Paris Saint-Germain en direct live : Résultat et replay vidéo buts ASM PSG, scores Ligue 1

Victorieux cinq buts à zéro en déplacement à Amiens pour la 12e journée de Ligue 1, le PSG parvient à enchaîner les succès toutes compétitions confondues et profite d’une différence de buts exceptionnelle. À l’inverse, et même si l’AS Monaco parvient à tenir le rythme en Ligue 1, force est de constater que la saison Européenne se veut plus compliquer à négocier que l’an passé. En championnat, en revanche, l’AS Monaco parvient presque à tenir le rythme imposé par le PSG, mais compte toujours quelques points de retard. La 12e journée de Ligue 1 était alors une superbe réponse de l’ASM au PSG, puisque l’AS Monaco se sera imposé six buts à zéro face à la formation de Guingamp. Enfin, soulignons qu’historiquement, l’ASM connaît des difficultés depuis quelques mois déjà, et il faudra remonter au mois d’août 2016 pour retrouver le dernier succès de l’ASM sur le PS (3-1).

Si vous cherchez à savoir comment voir le match AS Monaco Paris Saint-Germain en direct live, sachez que la retransmission de la rencontre du championnat se fait sur Canal +, dès 21 heures ce dimanche. Le résultat et le replay vidéo des buts du match ASM PSG, avec les scores de la Ligue 1 seront également à regarder sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook