Voir le Multiplex de Ligue des Champions en direct live : Streaming du match, score, buts et résultats

Le football en direct à la TV avec le Multiplex de Ligue des Champions et la rencontre de l’AS Monaco > Ce soir, place au premier Multiplex de Ligue des Champions, avant la reprise du PSG sur la scène Européenne, dès demain. Pour l’ASM, il sera notamment question de réaliser un exceptionnel exploit pour garder la tête hors de l’eau. Vous pouvez voir le Multiplex de Ligue des Champions en direct live sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45 ce mardi 21 novembre 2017.

Pour cette nouvelle journée de Ligue des Champions, c’est un Multiplex très haletant qui s’annonce pour de nombreuses équipes, très désireuses de rejoindre le prochain tour de cette Ligue des Champions de football. Ici, l’on surveillera tout particulièrement l’avancée de l’AS Monaco, qui semble en grande difficulté. En effet, pour la formation Française si impeccable l’an passé en Ligue des Champions, voici que cette nouvelle saison Européenne se rapprocherait plus d’un calvaire qu’autre chose. Actuellement à la dernière place du groupe G, l’ASM ne possède que deux petits points, pour deux match nuls acquis. En encaissant pas moins de sept buts ; pour seulement trois d’inscrits, l’AS Monaco est clairement à l’agonie dans ce groupe pourtant abordable, sur le papier.

Voir le Multiplex de Ligue des Champions en direct live : Streaming match AS Monaco Leipzig, score, buts ASM et résultats

Ce soir, c’est donc face à Leipzig que l’AS Monaco tentera de conserver une minime chance de poursuivre son aventure Européenne, face à une formation qui avait neutralisée l’ASM le 13 septembre dernier (1-1). Cette fois-ci à domicile, l’ASM joue sa dernière carte dans l’espoir de glaner trois points, qui seraient bénéfiques à une éventuelle qualification au prochain tour. Si l’ASM venait à s’imposer, la formation porterait son compteur à cinq points, et pourrait se relancer en fonction du résultat du Besiktas. À l’inverse, une défaite face à Leipzig, et l’ASM devra faire une croix sur cette nouvelle Ligue des Champions.

Sachez que vous pouvez voir le Multiplex de Ligue des Champions en direct live sur BeIn Sports, dès 20 heures 45 ce 21 novembre. Le streaming du match AS Monaco Leipzig, avec le score, les buts de l’ASM et les résultats de la soirée seront aussi à regarder sur Internet, plus tard en soirée.

