Regarder la journée de Pro A de Basket-Ball en direct : Résultat match, replay vidéo et classement

Cette semaine marque le coup d'envoi de la 9e journée de Pro A de Basket-Ball, un évènement très attendu avec une opposition intéressante, entre Monaco et Strasbourg notamment. Il est possible de regarder la 9e journée de Pro A de Basket-Ball en direct sur SFR Sport, à partir de 18 heures 30 le 12 novembre prochain.

Alors que le championnat de Pro A de Basket-Ball bat son plein, certaines formations sembles bien plus à l’aise que la concurrence, à commencer par Le Mans, qui effectue un remarquable début de saison, et qui ne se sera incliné qu’à une seule reprise, avant l’entame de la 8e journée. L’exploit est d’autant plus grand que Le Mans était alors seul au sommet du classement, puisque Monaco, second, comptait une défaite de plus. Seule formation qui avait atteint les six victoires ; contre cinq pour Monaco, Le Mans devait néanmoins composer avec un revers à domicile, devant son public. Pour cette 9e journée, Le Mans va affronter l’équipe de Hyères-Toulon, qui aura connu déjà trois défaites, avant la 8e journée.

Regarder la 9e journée de Pro A de Basket-Ball en direct sur SFR Sport : Résultat match Monaco Strasbourg, replay vidéo et classement

Autre rencontre à surveiller de près, l’opposition entre Monaco et Strasbourg. Si cette rencontre est si importante, c’est notamment car Strasbourg ; pourtant une grande formation de la Pro A, est à la traîne en ce début de saison et aura connu, avant la 8e journée, pas moins de quatre revers, dont un à domicile. Vaincue 102 à 100 au terme d’un match fou face à Nanterre dans la 7e journée de Pro A de Basket-Ball, l’équipe de Strasbourg doit se reprendre pour espérer un bon résultat et renouer avec le haut du panier. Pour Monaco, une nouvelle victoire permettrait de se hisser toujours plus vers le sommet du classement.

Vous pouvez regarder la 9e journée de Pro A de Basket-Ball en direct sur SFR Sport 2, dès 18 heures 30 le dimanche 12 novembre. Le résultat du match Monaco Strasbourg, le replay vidéo des autres rencontres, ainsi que le classement seront également à voir sur Internet, tout au long de la semaine.

