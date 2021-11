Le Grand Prix de Formule 1 du Mexique en vidéo streaming à la télévision > Place, ce week-end, à une nouvelle course du championnat du monde de Formule 1, qui pourrait bien permettre à Lewis Hamilton, d’acquérir un nouveau titre de champion du monde à l’issue du Grand Prix. Vous pouvez regarder le Grand Prix de Formule 1 du Mexique en vidéo live streaming sur Canal +, à partir de 20 heures, heure Française, ce 29 octobre.

Alors qu’il ne reste plus que trois Grands Prix de Formule 1 à disputer au calendrier, l’étau se resserre sur Sebastian Vettel, pourtant si constant depuis le début de la saison. Alors que le pilote Allemand de Ferrari parvenait à se hisser aux meilleurs plans depuis le début de la saison, les dernières courses de F1 étaient alors bien plus compliquées à gérer, tout en se montrant plus cruelles. Le destin l’avait décidé depuis longtemps, les projecteurs se braqueraient alors du côté de Lewis Hamilton, le pilote Britannique de Mercedes, qui parvient à profiter des nombreux coups du sort de son adversaire.

Comment regarder le Grand Prix de Formule 1 du Mexique en vidéo live streaming : Course F1 en direct, classement pilotes

Après sa nouvelle victoire au Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, Lewis Hamilton prendra un nouvel avantage sur Sebastian Vettel ; second, et compte désormais pas moins de 66 points d’avance sur son rival. Alors qu’il ne reste plus que trois Grands Prix de F1 à disputer et 75 points à acquérir, l’on ne voit pas réellement comment Lewis Hamilton pourrait perdre sa carrure de favori. Sur le papier, seuls des abandons du Britannique et des premières places de l’Allemand pourraient encore tenir le suspens jusqu’au bout. Un fait qui semble finalement bien peu probable, d’autant que Sebastian Vettel ne se sera plus imposé en F1, depuis le dernier Grand Prix de Hongrie, disputé fin juillet 2017. Depuis le retour au calendrier du Grand Prix de Formule 1 du Mexique en 2015, l’on connaîtra deux succès de Mercedes ; Nico Rosberg en 2015, puis Lewis Hamilton en 2016. Un nouveau coup dur à prévoir pour Ferrari ?

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Grand Prix de Formule 1 du Mexique en vidéo live streaming, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal + Sport, dès 20 heures, heure Française, ce 29 octobre 2017. La course de F1 en direct, avec le classement des pilotes est également à voir sur Internet.

