Classico de Ligue 1 de football en direct à la télévision sur Canal + > Comme chaque année, l’on retrouve des matchs qui sont plus ou moins importants pour une formation. Le moins que l’on puisse dire, c’est la rencontre entre l’OM et le PSG est toujours très attendue, et revêt de nombreuses espérances. Vous pouvez voir le Classico de Ligue 1 OM PSG en streaming direct sur Canal +, dès 21 heures ce dimanche 22 octobre.

Alors que les rencontres du championnat de Ligue 1 ne cessent de s’enchaîner, il y a certaines affiches qui sont tout particulièrement attendues, et ce match entre l’OM et le PSG en fait partie. Ici, l’on retrouve un Classico indéniable, entre deux formations que tout a toujours opposées. L’objectif de l’OM est d’ailleurs clair, réussir à faire chuter le grand Paris Saint-Germain, et profiter de ce match devant ses supporters, pour tenter un exploit que peu de formations auront réussies ces derniers mois. Sur le papier pourtant, cela semble encore être hors de portée de Marseille, qui n’a pas vraiment réussi son entrée en la matière cette saison, malgré une forte quatrième place de Ligue 1.

Voir le Classico de Ligue 1 OM PSG en streaming direct : Match Marseille Paris Saint-Germain en live, résultat et replay vidéo buts

Avec 17 points ; cinq victoires, deux nuls et deux revers, l’OM aspire pourtant à rejoindre une nouvelle fois l’Europe l’an prochain, avec la Ligue des Champions en tête. Avec un tel objectif, l’on ne peut qu’être obligé de hausser son niveau de jeu, et de faire abstraction de ce nul arraché dans les derniers instants la semaine passée, face à Strasbourg à la Meinau. Pour le PSG, l’on reste toujours invaincu cette saison, et seul un match nul vient entacher la belle série de succès (0-0 face à Montpellier). Avec une avance confortable au championnat ; 25 points – contre 19 pour le second avant cette journée – le PSG est déjà capable de souffler un peu. Historiquement, les dernières rencontres entre l’OM et le PSG ne tournaient que trop clairement en faveur du Paris Saint-Germain et il faut remonter à 2011 pour retrouver le dernier succès des Phocéens face au PSG ; un exploit historique est-il possible ?

Sachez qu’il est possible de voir le Classico de Ligue 1 OM PSG en streaming direct sur Canal +, à partir de 21 heures ce 22 octobre. Le match Marseille Paris Saint-Germain est aussi à regarder en live sur Internet, ainsi que le résultat et le replay vidéo des buts.

Partager : Twitter

Facebook