Le football et l’Europa League à voir en direct à la télévision > Suite à la Ligue des Champions lors des derniers jours, c’est au tour de l’Europa League de se mettre en avant, avec trois affiches intéressantes et à surveiller de près. Les équipes Françaises se doivent de connaître un bon résultat. L’Europa League de football est à voir en direct streaming sur BeIn Sports et W9, à partir de 19 heures ce 19 octobre.

Alors que l’on constatera que l’AS Monaco connaît quelques difficultés en Ligue des Champions, que des dire des formations présentes en Europa League ? Ici, l’on soulignera tout particulièrement les très bonnes performances que sont en train de livrer l’OGC Nice, et qui détonnent face aux résultats obtenus en Ligue 1. Pour l’OGC Nice, il est question de conserver une place de leader acquise après deux succès ; face au club de Vitesse et à celui de Zulte Waregem, et cette rencontre du soir ; face à la Lazio, pourrait se montrer décisive quant à la suite de la compétition. Pourtant, et sur le papier, l’OGC Nice se montrer bien plus offensif que son adversaire du soir, mais la Lazio possède l’avantage de l’habitude des joutes Européennes. À domicile pour ce match, l’OGC Nice pourrait bien prendre une nette option sur la qualification et la première place, en cas de victoire devant son public.

L'Europa League de football en direct streaming : Voir les matchs de l'OM, l'OL et l'OGC Nice en vidéo, replay et résultats

Le bilan est toutefois moins réjouissant pour les deux autres formations Françaises en Europa League, puisque l’on soulignera que l’OL ne se sera encore jamais imposé cette saison. Rien d’inquiétant pour le moment, puisque l’OL, avec deux points en deux matchs, est solidement attaché à la seconde place du groupe, derrière Atalanta et ses quatre points. Ce soir, pourtant, charge à L’OL de réussir ; enfin, à briller en Europa League, face à la formation lanterne rouge du groupe, Everton (un point, aucune victoire). Si ce match à l’extérieur peut s’avérer compliqué à négocier pour l’OL, il ne fait nul doute que cela permettrait à l’OL de retourner vers le droit chemin, une situation que les supporters Lyonnais n’ont que trop hâte de connaître. Enfin, l’on notera que l’OM reçoit Guimaraes, avec la ferme intention de s’assurer une victoire permettant au club de souffler un peu dans le groupe. Actuel deuxième avec une victoire et un revers, l’OM n’est pas des plus flamboyants et sait que rien n’est joué, dans un groupe où l’OM faisait pourtant partie des favoris, avant les premières rencontres.

Sachez que l’Europa League de football est diffusée en direct streaming sur BeIn Sports et W9 à partir de 19 heures, ce jeudi 19 octobre. Vous pouvez aussi voir les matchs de l’OM, de l’OL et de l’OGC Nice en vidéo, avec le replay et les résultats sur Internet, une fois la soirée foot terminée.

