Le Grand Prix de Moto GP du Japon à la TV sur Eurosport en direct > Place, ce dimanche, à une nouvelle course du championnat du monde de Moto GP, avec, au programme, un Grand Prix de Moto GP du Japon haletant, et capable de bouleverser le classement, à seulement quelques encablures de la fin de championnat. Il est possible de regarder le Grand Prix de Moto GP du Japon en direct live à la TV sur Eurosport, à partir de 7 heures, heure Française, ce dimanche 15 octobre.

Alors qu’il ne reste plus que quatre Grands Prix de Moto GP à disputer cette saison, le classement pourrait bien évoluer, et même se montrer surprenant. Car oui, avec encore pas moins de 100 points à prendre pour le classement des pilotes, l’on pourrait encore assister à quelques surprises de taille, et, pourquoi pas, à un titre du côté de l’Italien Valentino Rossi. Certes, son sacre n’est pas réellement à l’ordre du jour, et l’on préférera se pencher sur les trois pilotes qui possèdent encore le plus de chances de succès en fin d’année, à savoir Marc Marquez ; brillant leader avec 224 points, Andrea Dovizioso ; second du classement avec 208 points et véritable surprise cette saison, et Maverick Vinales, qui complète le podium avec ses 196 points obtenus jusqu’à présent.

Regarder le Grand Prix de Moto GP du Japon en direct live : Résultat GP Motegi, Classement, Vainqueur et Résumé course en vidéo streaming

C’est très certainement entre ces trois pilotes que se jouera le titre en fin de saison, et entre ces trois pilotes que se disputent les victoires des différents GP de Moto GP. Lors du dernier Grand Prix de Moto GP, le GP d’Espagne à Aragon, c’est bien l’Espagnol Marc Marquez qui parviendra à prendre l’avantage ; pour la deuxième fois consécutive. Avec 25 nouveaux points dans sa besace, ce dernier parviendra à confirmer sa première place et entend bien réaliser un beau triplé avec une nouvelle victoire au Grand Prix de Moto GP du Japon. Si une telle situation venait à se confirmer, Marc Marquez posséderait un avantage de taille en vu de la fin de saison, et prendrait un clair ascendant moral.

Sachez que vous pouvez regarder le Grand Prix de Moto GP du Japon en direct live sur Eurosport à la TV, à partir de 7 heures, heure Française, ce dimanche 15 octobre. Le résultat du GP de Motegi, le classement, le vainqueur et le résumé de la course en vidéo streaming sont également à voir sur Internet, une fois le Grand Prix de Moto GP du Japon terminé.

