Le match de Ligue 1 de football en direct à la TV > Reprise de la Ligue 1 de football ce soir, avec la rencontre très attendue entre Lyon et l’AS Monaco. Sachez que vous pouvez regarder le match de Ligue 1 Lyon AS Monaco en direct streaming sur la chaîne Canal + Sport, à partir de 20 heures 45 ce vendredi 13 octobre.

Moment très important, ce soir, dans la course au titre de fin d’année, mais également du côté des places qualificatives à l’Europe. Car oui, si l’AS Monaco aura plutôt bien démarré sa saison et entend défendre farouchement son titre de champion acquis l’an passé, pour Lyon, en revanche, le début de saison est plus compliqué et l’on peine à rejoindre le podium. Dans une telle configuration, l’on préférera alors viser l’Europe, dans un premier temps. Alors que l’AS Monaco avait très bien démarré sa nouvelle saison de Ligue 1 avec deux succès consécutifs, la troisième journée face à l’OGC Nice marquera un net coup d’arrêt. Vaincu sur le score de quatre buts à zéro, l’AS Monaco venait de laisser s’échapper le Paris Saint-Germain, et court, depuis, derrière sa première place. Pire encore, et alors que l’ASM pouvait revenir à hauteur du PSG lors de la dernière journée, l’AS Monaco ne parviendra pas à faire mieux qu’un match nul, un but partout, lors de la réception de Montpellier.

Comment regarder le match de Ligue 1 Lyon AS Monaco en direct streaming : Replay vidéo, score et buts OL ASM

Pour Lyon, ce n’est pas vraiment les défaites le problème ; un seul revers actuellement cette saison, deux a zéro face au PSG, mais bien les matchs nuls. En huit rencontres, l’OL aura connu quatre matchs nuls, soit huit points perdus. La dernière journée de Ligue 1 ne fera que confirmer cet état de forme moyen de l’OL, puisque la formation, en déplacement, n’aura pas réellement fait trembler Angers ; trois buts partout.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match de Ligue 1 entre Lyon et l’AS Monaco en direct streaming, sachez que la retransmission du match s’effectue sur Canal + Sport, à partir de 20 heures 45 ce 13 octobre. Le replay vidéo, le score et les buts du match OL ASM sont également à voir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

Partager : Twitter

Facebook