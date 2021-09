La course à pied et le Marathon de Berlin à voir en vidéo > Nous y sommes presque, il ne reste plus que quelques jours avant de retrouver le grand marathon de Berlin, un évènement à ne clairement pas manquer, et qui pourrait bien annoncer un nouveau record du monde. Sachez qu’il est possible de voir le marathon de Berlin en vidéo live sur Internet, dès le matin du dimanche 24 septembre.

Course à pied de 42,195 kilomètres (soit la longueur réglementaire de tout marathon), le marathon de Berlin emprunte, depuis 1974 maintenant, les différentes rues de la capitale Allemande. Tous les ans, de nombreux amateurs et professionnels se pressent dans cette course à pied que l’on qualifie de majeure, puisque le Marathon de Berlin fait partie du World Marathon Majors, soit une compétition regroupant les six marathons majeurs au cours de l’année. Sa principale force vient du fait que le marathon de Berlin est, sans nul doute, le marathon le plus rapide du monde. D’ailleurs, l’on notera que les six derniers records du monde du marathon ont été battus ici.

Voir le Marathon de Berlin en vidéo live : Classement course à pied, résultat et record du monde

Avec un parcours très roulant, le marathon de Berlin est donc le terrain rêvé pour tenter de belles performances et les participants le savent. Ici, l’on retiendra tout particulièrement l’exploit que désire accomplir Eliud Kipchoge. Champion Olympique en titre du marathon aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le Kényan se présente avec la ferme intention de faire tomber le record du monde. Pour cela, il devra obtenir un excellent résultat, et parvenir à franchir la ligne d’arrivée en moins de 2 heures, 2 minutes et 57 secondes, soit le temps établi par Dennis Kimetto, en 2014.

Vous pouvez voir le marathon de Berlin en vidéo live sur Internet, ce dimanche 24 septembre au matin. Le classement de la course à pied, le résultat et l’éventuel record du monde seront également à regarder sur le web.

